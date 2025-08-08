San Martín de San Juan recibirá este sábado 9 de agosto a Sarmiento de Junín en el Estadio Ingeniero Hilario Sánchez, por la cuarta fecha del Torneo Clausura. El duelo, que comenzará a las 14:30 y será televisado por TNT Sports, enfrenta a dos rivales directos en la lucha por los promedios, ambos urgidos de puntos para escapar de los últimos puestos de la tabla anual.

El “Verdinegro”, dirigido por Leandro Romagnoli, llega sexto en el Grupo B con cuatro unidades. Viene de un empate sin goles ante Rosario Central y buscará mejorar su efectividad ofensiva, para sumar en casa. En sus últimos compromisos, logró una victoria sobre Deportivo Riestra, pero cayó frente a Atlético Tucumán, Racing y Aldosivi.

Sarmiento, con Facunda Sava al mando, ocupa la decimotercera posición con apenas dos puntos. El "Verde" intentará recuperarse tras la derrota ante Lanús y cortar su racha sin victorias, que incluye empates con Godoy Cruz, Independiente, San Lorenzo e Instituto. En la tabla anual, solo supera a San Martín, lo que le añade un condimento especial a este cruce.

El historial reciente entre ambos marca un empate 1-1 en febrero de este año y un triunfo de San Martín por 4-2 en 2017. La terna arbitral estará encabezada por Sebastián Nicolás Martínez, con Germán Delfino a cargo del VAR y Juan Pablo Loustau como asistente. Se espera un partido de alto voltaje por lo que está en juego para los dos equipos.