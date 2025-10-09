Entrena en un descampado de 25 de Mayo y ganó el oro en los Juegos Evita 2025

Una historia de perseverancia y superación. Matías López es un sanjuanino de 15 años, oriundo de Las Casuarinas, en el departamento de 25 de Mayo, que pasó de entrenar en un descampado de una unión vecinal a ganar el oro en los pasados Juegos Evita 2025. Junto a su profesor, Miguel Álvarez, habló con Canal 13 San Juan y comentaron cómo fue la preparación previa y la historia del joven.

López tenía la idea de comenzar con la disciplina de lanzamiento de jabalina. Su profesor le recomendó que probara con otras disciplinas ya que, su objetivo era poder clasificar y viajar a Mar del Plata. Con ese objetivo llega al lanzamiento de disco, deporte que después le terminó fascinando. “Matías comenzó a fines del 2022 por invitación de un amigo que ya había tenido la experiencia de viajar”, comentó Álvarez.

“Fue pionero en una prueba donde no había sanjuaninos que avanzaran. El hecho de que Matías sea el primer sanjuanino en traer una medalla de oro en lanzamiento de disco habla mucho de él. Matías está haciendo su camino en este deporte”.

La historia del joven tiene un gran trasfondo de superación y ganas de llegar lejos. Entrena en una plaza de La Chimbera y utiliza el descampado detrás de la unión vecinal de la localidad para poder realizar sus lanzamientos. “En la plaza no podemos lanzar porque podemos poner en riesgo a las personas, por eso pedimos permiso en la unión vecinal para poder practicar. En la plaza practicamos los giros previos al lanzamiento, pero no es lo mismo que entrenar en un círculo de cemento profesional”, dijo su profesor.

“Queremos que integre la selección argentina a futuro. El próximo año sube de categoría y ya se vuelve más competitivo, hay más campo de atletas, además que cambia el peso del disco también. Este oro le abrió las puertas para que lo inviten desde otras provincias a practicar y está en competencia para clasificar a los Juegos Binacionales”, concluyó Álvarez.