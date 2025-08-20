Estaría todo confirmado para la vuelta del TC2000 a Zonda: solo faltaría firmar el contrato

Luego de seis años de silencio, el rugido de los motores está cada vez más cerca de volver al Autódromo Eduardo Copello “El Zonda”, uno de los escenarios más emblemáticos del automovilismo argentino. Este martes, autoridades provinciales y representantes de la CDA del ACA realizaron una recorrida clave por el circuito ubicado en Rivadavia, y confirmaron que se proyecta su reapertura para octubre, coincidiendo con el 58° aniversario de su inauguración.

La comitiva estuvo integrada por Diego Mesa (CDA del ACA), Gabriel Furlán, Fabián Flaqué, Eduardo Cerimedo (Subsecretario de Alto Rendimiento de la Secretaría de Deportes), Juan Robledo (interventor de la Asociación Sanjuanina de Automovilismo Deportivo), y Víctor Bocelli (encargado del área salud de la Secretaría de Deportes). El grupo evaluó el estado actual de las instalaciones y delineó los trabajos necesarios para su puesta en valor.

El Zonda

El Gobierno provincial conformó una comisión de trabajo y ya convocó a ocho empresas especializadas para llevar a cabo un relevamiento técnico integral. Las tareas previstas incluyen obras de albañilería, pintura, electricidad, infraestructura general y también el tradicional ensunchado de muñecos de goma, fundamental para la seguridad en pista.

Uno de los puntos más delicados identificados durante la inspección fue la curva Juan María Traverso, uno de los sectores más exigentes del trazado. Allí se planifica el alargamiento del muro de contención, en línea con las normativas actuales de seguridad.

Vuelve una joya

El Autódromo El Zonda, diseñado por el arquitecto Romano Petrini e inaugurado el 7 de octubre de 1967, no recibe al TC2000 desde el 15 de septiembre de 2019, cuando Matías Milla se quedó con la última victoria en el trazado sanjuanino. Desde entonces, el circuito quedó fuera del calendario oficial por cuestiones de infraestructura y seguridad.

Ahora, el objetivo del Gobierno provincial y de la CDA del ACA es claro: reactivar El Zonda y devolverle el protagonismo que supo tener dentro del automovilismo nacional. La intención es que el circuito vuelva a recibir una categoría nacional este mismo año, con el TC2000 como principal candidato.

Si las obras avanzan según lo previsto, octubre marcará el regreso de la pasión fierrera a las montañas de San Juan, en uno de los escenarios más desafiantes y queridos por pilotos y fanáticos.