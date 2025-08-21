Estudiantes igualó 0-0 con Cerro Porteño y consiguió su boleto a cuartos de final de la Copa Libertadores. Gracias a que en Paraguay había vencido por 1-0, el Pincha superó los octavos y se transformó en el tercer equipo argentino en acceder a la siguiente instancia.

En la ida, el autor del gol del triunfo fue Santiago "Rusito" Ascasibar. En la vuelta, con la obligación de ser local, el equipo que dirige Eduardo Domínguez logró aguantar los ataques del conjunto paraguayo que dirige Diego Martínez. El pitido final del árbitro Jesús Valenzuela Sáez decretó la buena noticia para el conjunto platense.

El Pincha se convirtió en el tercer argentino en acceder a los cuartos de final. Tras el pase cómodo de Vélez frente a Fortaleza y el agónico de Racing ante Peñarol, el León espera a su rival que saldrá del choque entre Internacional y Flamengo.

El último argentino en jugar la vuelta de octavos será River. El equipo millonario que dirige Marcelo Gallardo se medirá en el Monumental a Libertad de Paraguay. En la ida, en tierra guaraní fue empate en cero, por lo que los de Núñez contarán con la ventaja de una gran cantidad de hinchas que llenarán el estadio para apoyar "al famoso equipo de Gallardo"