Fabián Armoa, histórico director técnico de UPCN San Juan Vóley, confirmó la ambición del club en su retorno a la Liga de Vóleibol Argentina (LVA) A1 tras un año de ausencia. En su visita al programa "Hablemos Sin Jugar", Armoa afirmó con contundencia que el objetivo no es otro que el título.

"Este es un equipo para ganar la Liga A1, ganar la copa, ganar el Sudamericano. Es todo y no puedo escaparme de esto, nosotros no podemos. Vamos a ganar y trabajamos para eso," sentenció Armoa.

UPCN, uno de los clubes más laureados del vóley argentino, se prepara para el desafío con una pretemporada que inició en agosto. "Tuvimos que readaptar algunas cositas porque el hecho de no estar por un año, muchas cosas que se hacían en piloto automático ahora nos olvidamos, pero nos tomó una semana y estamos ansiosos," comentó el DT.

El regreso a la máxima categoría fue una decisión institucional fuerte. "No modificamos mucho para volver a jugar en la Liga A1, simplemente fue una decisión de Pepe Villa y nosotros apoyamos absolutamente", reveló Armoa. La directiva fue clara con el cuerpo técnico: "Pepe nos dijo vamos a ganar la liga que hace falta."

Junior vuelve a casa

Uno de los movimientos más significativos en el club fue la reincorporación del legendario jugador brasileño, Junior, ahora en el cuerpo técnico. Armoa destacó la conexión del exjugador con la filosofía del equipo.

"Con Junior hemos tenido altas y bajas, nos hemos peleado durante 20 años, pero sabe perfectamente lo que es UPCN", comentó entre risas. "Tiene el ADN de UPCN. Si yo no digo algo lo dicen ellos. Saben perfectamente lo que voy a decir, conocen hasta los chistes"

Según Armoa, la identidad del club está profundamente arraigada: "Estos muchachos son de UPCN"

La Liga y las "Reglas para Peor"

Armoa también expresó su disconformidad con dos cambios recientes en la normativa de la Liga A1. El primero, que considera "para peor", es una nueva regla que impone multas si se habla mal del torneo. "Si hablas mal de la liga te multan, antes no existía esa regla, por lo que tendremos que cuidarnos", advirtió.

El segundo punto es la imposibilidad de jugar con público en las tribunas, algo que el club sanjuanino lamenta. Sin embargo, San Juan será sede de un importante tour de la Liga (Tercera Fecha), que se disputará en el estadio de UPCN del 4 al 12 de diciembre, con tres partidos confirmados en esa etapa.

El técnico se refirió a la singular experiencia de haber dirigido a su hijo, Manuel Armoa, un jugador que es "UPCN 100%". Armoa reconoció que si bien fue él quien introdujo "lo técnico, lo táctico", el rigor y la disciplina vinieron de una fuente inesperada: su esposa.

"Trabajé mucho con él, sin duda yo le enseñé lo que pude, pero sin duda ahí juega mucho la mamá," reconoció Armoa. El DT relató una anécdota que grafica la exigencia de su pareja: "Recuerdo que, a los 4 años, lo llevábamos a la colonia y Carla lo iba a buscar al micro y del micro hasta la casa que eran dos cuadras, iban haciendo carrera de remates"

La madre de Manu, según Armoa, fue "implacable" en el desarrollo mental y la concentración: "No le deja pasar una, hasta el día de hoy que le llama después de un partido y le dice 'erraste ese saque y no lo tendrías que haber errado'. Queremos darles buenos consejos todo el tiempo"

Aunque reconoció que dirigir a su hijo fue una "situación incómoda", sostuvo que no le dio importancia a las críticas, ya que "Manu jugaba bien, no era que lo estaba imponiendo, solito se imponía." Sin embargo, concluyó que "creo que estuvo bien que nos separemos", haciendo alusión al crecimiento profesional del jugador fuera del ámbito familiar.