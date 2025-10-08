El regreso del automovilismo al legendario autódromo “El Zonda” Eduardo Copello de San Juan tendrá un condimento especial: habrá un piloto local en pista. Tal como fue anticipado en Canal 13 San Juan, el experimentado corredor Fabián Flaqué fue confirmado en la lista oficial de inscriptos del TC 2000, que disputará este fin de semana su novena fecha del calendario en el renovado trazado sanjuanino.

Flaqué correrá con un Chevrolet Sedán de cinco puertas perteneciente al equipo Pro Racing, la estructura oficial de la marca. De esta manera, se convertirá en el único sanjuanino en competir en la categoría nacional, marcando además su regreso al automovilismo tras varios años de ausencia.

“Salió la oportunidad a último momento, agradecido a la categoría por ofrecerme el auto, y al Gobierno de San Juan por poner nuevamente en actividad El Zonda. Las expectativas son hacer lo mejor posible, ir paso a paso y vuelta tras vuelta adaptándome al auto. Es una gran oportunidad poder volver a correr en este circuito emblemático para todos los sanjuaninos”, expresó el piloto.

El Chevrolet que conducirá Flaqué es el mismo vehículo que utilizó Ulises Campillay —también sanjuanino— en la primera fecha del campeonato, disputada en Oberá. A diferencia de los SUV que predominan hoy en la categoría, el modelo que manejará Flaqué es un Sedán tradicional, mientras que el resto de los equipos compiten con vehículos como Chevrolet Tracker, Fiat Pulse, Volkswagen Nivus y Toyota Corolla Cross, entre otros.

La última vez que Fabián Flaqué compitió en el circuito “El Zonda” fue el 11 de mayo de 2019, cuando logró un segundo puesto en la final del Top Race Series. Su regreso, coincidiendo con la reapertura del autódromo tras seis años de inactividad, promete ser uno de los momentos más emotivos del fin de semana.