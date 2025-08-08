Un tema que siempre genera expectativa en los futboleros argentino, es la posibilidad de que vuelvan los hinchas visitantes a las canchas. Sobre esto habló el vicegobernador de San Juan, quien remarcó que depende mucho de la conducta del público y las condiciones de las canchas.

Fabián Martín habló de este tema en rueda de prensa desde el Centro Cívico. Esto surge cuando faltan tres días para que arribe a San Juan la titular de la cartera de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich.

“Es muy importante la llegada de la ministra de Seguridad. Viene a disertar y a reunirse con los secretarios y ministros de seguridad de todas las provincias para establecer algunos principios que sean aplicables en todo el país. En este caso, viene particularmente a algo referido al deporte, pero seguramente se van a tocar otras aristas del ámbito de la seguridad”, expresó.

En ese mismo contexto, Martín fue consultado sobre su opinión acerca de la posibilidad de que vuelvan los visitantes a las canchas. Sobre esto, el presidente de la Cámara de Diputados de San Juan hizo foco en las posibilidades que hay en la provincia de que esto se concrete.

“En algunos casos es factible. Depende de la infraestructura de las canchas. Aquellas canchas que tienen un par de alternativas de salida con portones, como corresponde, se puede aplicar. Hay canchas en San Juan que no tienen esa posibilidad porque tienen un solo ingreso que también se usa como egreso. Esto hace que sea imposible el hecho de tener doble hinchada”, manifestó.

Por último planteó que al menos ya es un paso importante que se haya dado el paso de que las autoridades empiecen a plantearse esa chance. En ese mismo contexto le habló a los hinchas, recordando que ellos tienen en su mano la posibilidad de ayudar a que esto se concrete, teniendo una buena conducta en las tribunas.

"Hacer entender a los clubes deportivos y a sus hinchadas que mucho tienen que ver con ellos también. No todo tiene que ver solamente con la seguridad; de la conducta que ellos tengan, si es que se comportan como corresponde, esto se podrá aplicar. Si esto no pasa, supongo yo que se seguirá trabajando con la presencia de una sola de las hinchadas", sentenció.