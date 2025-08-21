Farías sobre la violencia en el fútbol: “Los dirigentes estamos muy solos"

Tras los graves incidentes ocurridos el encuentro entre Independiente y Universidad de Chile, donde la violencia se hizo presente entre hinchas argentinos y chilenos, el representante de la Federación Sanjuanina de Fútbol, Nacif Farías, reflexionó sobre la violencia en el deporte.

“Uno queda perplejo y atónito ante tanta violencia. Lo que vimos empaña lo que es la fiesta linda del fútbol, todo lo que significa y simboliza. Cuando un grupo de 1.000 o 1.500 personas se dispone a realizar hechos violentos, no hay policía que aguante”, expresó en diálogo con Canal 13.

El dirigente señaló que, a pesar de la presencia de 650 efectivos policiales, los hinchas lograron ingresar elementos contundentes. “Se debe hacer un cerrojo muy importante para que no ingresen objetos peligrosos", mencionó.

Farías hizo hincapié en la necesidad de aplicar sanciones más severas. Por esto mencionó: "En Europa corrigieron esto con sanciones gravísimas: prisión a los violentos, prohibición de ingreso a estadios y hasta pérdida de categoría de los clubes. Nosotros estamos a mitad de camino”.

También apuntó contra la falta de decisiones políticas para acompañar a los dirigentes en la lucha contra la violencia. “Hace más de 40 o 50 días pedimos una audiencia para hablar de este tema y no hubo respuesta. No vemos interés político en solucionarlo. En los grandes países se resolvió con decisiones de Estado que fueron más allá del plano deportivo”, advirtió.

Por último, fue contundente al decir que “Se necesita una mano durísima de la Justicia, que los violentos vayan presos, sean quienes sean".

¿Qué paso?

La Dirección de Competiciones y Operaciones de la Conmebol anunció la cancelación del partido entre Independiente (ARG) y Universidad de Chile (CHI) debido a la falta de garantías de seguridad tanto por parte del club local como de las autoridades.

Un dirigente del conjunto chileno señaló que “la resolución del partido y de la llave de octavos de final será comunicada por la propia Conmebol”.

El clima de violencia comenzó desde los primeros minutos del encuentro, cuando la hinchada visitante arrojó proyectiles desde la bandeja superior, lo que obligó a emitir un aviso por los altavoces a pedido de los agentes de seguridad. Luego, los simpatizantes de Universidad de Chile incendiaron butacas en la tribuna Pavoni y, durante el entretiempo, fueron desalojados por la policía tras el reclamo de los propios jugadores de la “U” para frenar las agresiones.

La tensión ya se había instalado en la previa, cuando la parcialidad local entonó cánticos contra el público chileno. Desde el estadio confirmaron que también hubo corridas e insinuaciones de peleas en los alrededores mientras el partido seguía en desarrollo.

La situación se agravó cuando un grupo de hinchas de Independiente subió hasta la tribuna visitante y se enfrentó directamente con los fanáticos trasandinos, lo que derivó en escenas de extrema violencia.

Pasada la medianoche, el departamento de prensa del club de Avellaneda difundió un comunicado oficial: “Hay 90 detenidos, todos de la parcialidad de la U. de Chile. Se registran heridos leves y no hay fallecidos”, informaron.