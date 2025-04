Fierreros felices: presentaron el TN y el TC 2000

Los fierreros de la provincia están exultantes porque este viernes fueron presentados el TN y el TC 2000, los cuales se correrán el sábado 26 y domingo 27 de abril en el Circuito San Juan Villicum, ubicado en Albardón.

Esta fiesta del automovilismo fue presentada en conferencia de prensa en el Estadio Aldo Cantoni, con la presencia del gobernador Marcelo Orrego y pilotos de estas competencias.

La actividad en el Circuito San Juan Villicum será el sábado 26 y domingo 27 de abril. Este sábado, la actividad en pista comienza a las 9:10 y finalizará sobre las 17:40 horas, mientras que el domingo, la primera carrera comenzará a las 10:05, finalizando la jornada a las 15:00 horas con el podio de la final de la Clase 3.

Las entradas estarán a la venta en la puerta del Circuito con un costo de $8000- la entrada General y $ 25000.- a la tribuna de boxes. Los menores de 10 años, los jubilados y personas con discapacidad que presenten su carnet, tienen ingreso liberado en la entrada general que incluye las tribunas premium, panorámica, fin de recta y zona de asados.

La presentación con el Aldo Cantoni como telón de fondo

La presentación contó con la presencia del gobernador Marcelo Orrego, del ministro de Turismo, Cultura y Deporte, Guido Romero, del secretario de Deporte, Pablo Tabachnik, del presidente de la Agencia San Juan Deporte, Pablo Aubone, junto a los pilotos Julián Santero, Lucas Vicino, Gonzalo Antolín, Bernardo Llaver y Marcos Fernández, acompañados por dirigentes de la categoría TN y Turismo Carretera 2000.

“La verdad me encanta esta conferencia totalmente descontracturada. Agradecer a cada uno de los pilotos, primero por el sentir, por las expresiones que han tenido con nuestra provincia. Créanme que los sanjuaninos vivimos realmente el automovilismo con mucha pasión, somos una provincia muy tuerca y eso muestra a las claras la adhesión de nuestra gente, donde ya palpita lo que va a ser este fin de semana. Realmente lo vivimos muy cerca, y hoy no esperaba estar afuera del estadio, sino adentro, pero esto marca claramente cuál es la política de San Juan, una política de estado que tiene que ver con el deporte. A nosotros el deporte nos marca, porque creemos en un deporte transversal, que nos llega a todos. Disfrutemos mucho este fin de semana a todos los sanjuaninos y a todos los que han llegado a la provincia. San Juan siente el deporte como nadie”, fueron las palabras de bienvenida del gobernador Orrego.

La Bienvenida a los visitantes también llegó de la mano del ministro Guido Romero, quien expresó: “Simplemente darles la bienvenida, agradecerles que estén acá, agradecerles que hayan confiado en San Juan, agradecerle al gobernador por cada vez que nosotros queremos que algún evento importante para la provincia, el gobernador nos da el apoyo, y ratifica siempre que para su gestión, el deporte es una política de estado. Así que muchísimas gracias a todos, bienvenidos, espero que la pasen bien, que disfruten de San Juan, y siempre lo recibimos con los brazos abiertos”.

Los pilotos que participaron, elogiaron en forma unánime las muy buenas condiciones e infraestructura del San Juan Villicum, la pasión de sanjuanino y el apoyo del Gobierno al deporte.

Julián Santero, actual campeón del Turismo Carretera, piloto de la Clase 3, campeón 2021 y actual puntero del campeonato, comentó: ¬“Siempre recalco cuando vengo a San Juan lo importante y la importancia que le dan al deporte en general, no solo al automovilismo, y eso me encanta, es una provincia que siempre intento recalcar eso, que los felicito, porque no es solo con el automovilismo, es con todos los deportes en general, y me parece que eso es fundamental siempre para el crecimiento de los más jóvenes. Lo viví yo como deportista desde chico, y me parece que está bueno para que un gobierno tenga esa mentalidad siempre, así que siempre. Tienen uno de los mejores circuitos de Argentina, creo que es el que más me gusta, es mi favorito, así que ya yendo un poco más a lo deportivo, ojalá podamos tener un buen fin de semana, estoy primero en el campeonato, todavía no ganamos, que es un requisito para ser campeón a fin de año, así que vamos a ir en busca de esa victoria, ojalá se nos dé acá en una provincia que me siento prácticamente local. Soy de Mendoza, vivo en Buenos Aires, pero es una de las fechas que vienen todos mis amigos, que viene mi familia, o sea, prácticamente me siento local, así que es un fin de semana especial para mí”.

Al finalizar la conferencia de Prensa, que presentó en exposición autos de la Clase 2 y Clase 3 del TN, se realizaron sorteos de entradas con el público presente, los pilotos firmaron autógrafos y accedieron a las tradicionales selfies, para posteriormente proceder al sorteo de gorras y merchandising de las categorías.