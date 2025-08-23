La Copa del Mundo 2026 ya está en marcha. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la máxima autoridad de la FIFA, Gianni Infantino, realizaron un anuncio conjunto este viernes para brindar los detalles del sorteo que definirá los grupos del certamen que organizará EE.UU. en conjunto con México y Canadá.

El bolillero que ordenará al Mundial que albergará a 48 equipos por primera vez en la historia girará a partir de las 12 horas (local) del viernes 5 de diciembre en el Kennedy Center de Washington DC. “La Copa Mundial de la FIFA 2026 será el conjunto de eventos más grande y complejo en la historia del deporte, y el Kennedy Center le dará un inicio fenomenal”, señaló Trump, según reprodujo la cadena Fox.

“Estamos uniendo al mundo, señor presidente, uniendo al mundo aquí, en Estados Unidos. Y estamos muy orgullosos de ello”, agregó la máxima autoridad del fútbol mundial durante este anuncio que se realizó en la Oficina Oval con la presencia también del vicepresidente estadounidense, JD Vance.

La 23ª edición del certamen más importante del mundo del fútbol se llevará a cabo desde el jueves 11 de junio del 2026 con un partido inaugural en el Estadio Azteca de México DC y concluirá el domingo 29 de julio de ese año con la gran final en el MetLife Stadium de Nueva York. Tras la ampliación de 32 a 48 clasificados, el torneo estará compuesto por 104 encuentros. Habrá 12 grupos de cuatro equipos cada uno: los dos primeros clasificarán directo a 16avos de final y los ocho mejores terceros los acompañarán.

Con el partido inaugural en el Azteca, México será parte del Grupo A, mientras que Canadá estará en el Grupo B y Estados Unidos en el Grupo D. Además de los tres países organizadores, hasta ahora ya se clasificaron Argentina, Brasil, Ecuador, Nueva Zelanda, Uzbekistán, Corea del Sur, Jordania, Japón, Irán y Australia. Aunque hay que tener en cuenta que cuando se lleve adelante el sorteo habrá 42 de los 48 equipos confirmados, ya que en diciembre restarán definirse cuatro clasificados de Europa y faltará jugarse el Repechaje pautado para marzo de 2026 donde se sumarán dos países más.

Estados Unidos tendrá la mayor cantidad de sedes con 11 de los 16 estadios: Seattle, la Bahía de San Francisco, Los Ángeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Filadelfia, Miami y Nueva York/Nueva Jersey. México (Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara) y Canadá (Vancouver y Toronto), con 3 y 2 sedes respectivamente, completarán la grilla.

Estados Unidos será anfitrión por segunda vez en su historia de la Copa del Mundo tras recibir al evento en 1994. Por entonces, el sorteo para ordenar a los grupos se realizó en el Centro de Convenciones de Las Vegas con Dick Clark como conductor de un evento que incluyó las actuaciones de Stevie Wonder, James Brown y Rod Stewart.

México, por su parte, tendrá nuevamente al emblemático Estadio Azteca, sede de dos finales de Mundiales en 1970 y 1986. Toronto albergará el primer encuentro en Canadá, el viernes 12 de junio.

Tras ganar el título en Qatar, la Selección Argentina arribará como defensora del título al certamen que tendrá tres países organizadores por primera vez en la historia. El único antecedente de similares características ocurrió en el 2002 cuando Japón y Corea del Sur se unieron para repartirse los 64 encuentros que tuvo aquella Copa del Mundo que culminó con el título de Brasil.