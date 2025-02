Tras la final perdida con Ben Hur en el Torneo Regional Amateur, Sportivo Desamparados sufrió otro golpe. Luis Murúa confirmó que no seguirá siendo el técnico. Fueron diferencias con la dirigencia lo que decantaron la decisión del ahora ex DT Víbora.

Con la pretemporada a la vuelta de la esquina, el club puyutano comenzaba a organizarse para encarar el Torneo Local. Sin embargo, Murúa decidió dar un paso al costado. La falta de acuerdo con la dirigencia y diferencias en la planificación deportiva fueron los causales de su alejamiento del club sanjuanino.

Murúa no se fue en malos término. El ahora ex técnico de Desamparados se despidió agradeciendo y valorando a todos los que formaron parte de su ciclo en el club. Desde su entorno dejaron trascender que, a pesar de su compromiso con el proyecto, las condiciones no se dieron con la dirigencia, por lo que optó de no formar parte del club.

Con el inminente comienzo de la pretemporada, la dirigencia buscará rápidamente un técnico.

No hay ascenso por escritorio

El anhelo de Sportivo Desamparados de conseguir un lugar en el Torneo Federal A sin pasar por el Regional Amateur quedó en el camino. El Consejo Federal de AFA confirmó que la tercera categoría del fútbol argentino contará con 38 equipos y no 40, como se había especulado en los últimos días. De esta manera, el club sanjuanino deberá afrontar nuevamente el certamen amateur para pelear por el ascenso.

En las últimas jornadas, los hinchas del Puyuta habían alimentado la esperanza de que existiera una plaza extra, lo que le permitiría al equipo sumarse a la competencia sin necesidad de disputar otro torneo. El rumor creció a partir de versiones surgidas desde los vestuarios y comentarios en medios radiales de la provincia. Sin embargo, la realidad terminó por imponerse y el organismo rector del fútbol del interior ratificó su decisión: en la temporada 2025, el Federal A contará con 38 equipos y únicamente ascenderán cuatro conjuntos provenientes del Regional Amateur.

El golpe para Sportivo Desamparados llegó pocos días después de la dolorosa caída ante Ben Hur en la final por el ascenso. El equipo sanjuanino dejó todo en el partido disputado en Pergamino, pero no logró revertir el 1-0 en contra. Pese a la derrota, los hinchas coparon la ciudad y brindaron un aliento incondicional, demostrando una vez más su fidelidad al club.