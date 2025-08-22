Francisco “Panchito” Velázquez, una verdadera leyenda del hockey sobre patines, abrió su corazón en una entrevista con Canal 13 San Juan TV donde combinó recuerdos imborrables con una mirada crítica sobre el presente del deporte. Con 50 años, mantiene la vitalidad de aquel joven que a los 20 levantó la Copa del Mundo en Recife.

“Fui campeón del mundo con 20 años, la verdad que muy lindos recuerdos. Recife 1995 marcó mi vida deportiva. Hoy soy un joven de 50 años, me siento muy bien y eso está bueno”, contó con emoción. También recordó el Mundial de San Juan 2001, donde Argentina cayó en los penales: “San Juan convoca, lo vivís de una manera impresionante. Me faltó tirar el penal, no me llamaron y a veces lo sueño”.

“Necesitamos debates nuevos en el hockey”

Velázquez fue claro al hablar sobre los cambios en el deporte y la necesidad de abrir el juego a nuevas generaciones en la dirigencia: “Tenemos que dar otros debates, tiene que venir gente capacitada. En el hockey muchas veces agarran la posta tres o cuatro personas que se mantienen 30 años y no coincido con eso. Es hora de que nos organicemos un poco, con gente que quiera ver crecer al deporte. Con voluntad y cordura podemos lograr algo en conjunto y bien hecho”.

También cuestionó la evolución de los patines: “Con el patín nuevo estoy anonadado. Ya en 1995 se intentó jugar con línea de tres ruedas, pero nuestra tradición es otra. El hockey necesita avanzar, pero sin perder su esencia”.

San Juan y los talentos que brillan en Europa

El exjugador también puso en valor a los deportistas sanjuaninos que se destacan fuera del país: “Tenemos muy buenos jugadores que nos están representando en Europa y están muy evolucionados en comparación al hockey sanjuanino. Estamos un escalón arriba del resto del mundo. A nivel mundial estamos muy bien posicionados, mientras lo tengamos al Conti Acevedo tenemos para pelear mundiales hasta que él se aburra”.

Por último, lanzó un deseo: “Me gustaría que todo ese nivel que muestran afuera sirva para alimentar a los jugadores que se quedan en San Juan”.

Con nostalgia y mirada crítica, Panchito Velázquez reafirma su compromiso con el hockey sobre patines y sueña con un futuro donde el deporte crezca con nuevas ideas y dirigentes comprometidos.