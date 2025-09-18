Frente a Vélez, San Martín estrenará molinetes exclusivos para socios

San Martín se prepara para un encuentro clave. En el marco de la 9ª fecha del Torneo Clausura, el elenco sanjuanino recibirá a Vélez en el Hilario Sánchez. Sin embargo, más allá de lo deportivo, la novedad se centra en un cambio significativo para los hinchas: la implementación de un nuevo sistema de acceso exclusivo para socios.

Hernán Pascual, prensa del club verdinegro comentó que, a partir de este encuentro, se pondrán en funcionamiento molinetes con tecnología de reconocimiento facial (Face ID) en los accesos a la platea oeste y platea este. Este sistema innovador permitirá un ingreso más ágil y seguro para los aficionados.

En esta primera etapa, solo los socios plenos y protectores que hayan abonado su ubicación en estas tribunas y que previamente hayan completado la verificación facial a través de la aplicación oficial del club, podrán hacer uso de esta tecnología.

Para aquellos socios que aún no hayan realizado el trámite de verificación facial, el club ha garantizado que el ingreso seguirá siendo posible mediante el código QR que utilizan habitualmente. La dirigencia ha aclarado que la implementación del Face ID será un proceso gradual, buscando la adaptación de todos los socios a la nueva modalidad.