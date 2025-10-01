El ajedrez sigue ganando terreno entre los estudiantes de Capital. Este lunes, en el Club Banco Hispano, se desarrolló la competencia de la categoría Sub 12, con la participación de 20 escuelas y alrededor de 80 a 90 alumnos.

Raúl, uno de los delegados del departamento, indicó en el móvil de Canal 13: “El ajedrez está creciendo año a año, gracias a Dios. Es muy positivo para los chicos. Les abre la mente, los hace pensar, reflexionar y resolver problemas. Además, queremos agradecer a los profesores y a los encargados, porque esto es posible gracias a su compromiso”.

El delegado también destacó el valor formativo del deporte más allá de los resultados: “Los chicos deben aprender a divertirse, a compartir con el contrincante y a colaborar. El ajedrez los ayuda a manejar tanto la victoria como la derrota, que a veces también es difícil de sobrellevar”.

Por la gran convocatoria, los organizadores debieron solicitar más tableros y fichas para garantizar el normal desarrollo de la competencia.

El cronograma deportivo en Capital tendrá un octubre muy activo. “Hoy comenzamos con ajedrez Sub 12 y el 15 de octubre será el turno de la categoría Sub 14. La próxima semana, el 8 y 9 de octubre, tendremos fútbol en el Palacio", dijo. "Luego continuaremos con otras actividades aquí, en el Club Banco Hispano. Va a ser un mes muy cargado de deportes”, señaló Raúl.