Gabriel Ponce de León se adjudicó la final del TC2000 en el histórico autódromo El Zonda – Eduardo Copello, escenario que marcó el regreso de la categoría a San Juan luego de casi una década. El piloto de Junín aprovechó los inconvenientes de sus rivales y demostró su experiencia en una competencia cambiante y exigente.

La carrera, que se disputó ante un gran marco de público, tuvo momentos de dramatismo debido a los problemas de neumáticos que afectaron a varios competidores. Uno de los más perjudicados fue Matías Rossi, quien lideraba la prueba hasta las últimas vueltas, cuando sufrió un retraso que le impidió sostener el primer lugar.

Con una estrategia sólida y ritmo constante, Ponce de León logró cruzar la meta en la primera posición, firmando una victoria clave en el regreso de una de las categorías más emblemáticas del automovilismo argentino al trazado sanjuanino.

El retorno del TC2000 a “El Zonda” fue una fiesta para los fanáticos del deporte motor, que colmaron las tribunas del autódromo ubicado entre las montañas de Rivadavia. Además, la fecha compartió escenario con el Zonal Cuyano, que completó un fin de semana de alto nivel deportivo y gran convocatoria.

Con esta victoria, Ponce de León sumó un nuevo triunfo a su extensa trayectoria y volvió a subirse al escalón más alto del podio en una competencia que quedará marcada por su emotividad y por el retorno del rugido de los motores al mítico circuito sanjuanino.