Boca le ganó por la mínima a Rosario Central y se subió, momentáneamente, a la punta de la Zona A del Torneo Apertura. Luego del triunfo en una noche caliente, donde La Bombonera volvió a hablar, Fernando Gago aseguró que seguirá dirigiendo al Xeneize y que su continuidad nunca estuvo en duda.

El entrenador xeneize declaró que mantuvo una reunión con el Consejo de Fútbol, donde le manifestaron que su continuidad nunca estuvo en duda.

"Hay que cortar este tema. Hablo todos los días con (Marcelo) Delgado, (Raúl) Cascini y (Mauricio) Serna. También hablo seguido con el presidente. Mi continuidad nunca estuvo en duda, en ningún momento de mi parte. Yo creo muchísimo en el trabajo. Creo que hay que seguir insistiendo. Esta victoria nos acerca al objetivo que tenemos, que es ser campeones del torneo. Hay que seguir en esta forma de jugar. No sé de dónde salió, yo tengo claro que nunca estuvo en duda mi continuidad", sostuvo en la conferencia de prensa posterior al triunfo frente al Canalla.

Si bien la victoria calmó un poco el clima caliente en La Bombonera, miles de hinchas siguen pidiendo la cabeza del ex Real Madrid. Medios partidarios y deportivos a nivel nacional, afirmaron antes de este encuentro, que era el último partido del entrenador en el banco azul y oro. La dura y prematura derrota por penales frente a Alianza Lima dejó heridas, ya que el Xeneize quedó eliminado en febrero de su máximo objetivo.

A diferencia de sus anteriores declaraciones, donde insitía en que Boca debe competir siempre, ahora Gago resaltó que el objetivo es salir campeones. El técnico, que sigue en la cuerda floja, expresó: “Tenemos que salir campeones"

"Nunca me afectó porque no era cierto", expresó el técnico xeneize cuando le consultaron sobre la posibilidad de que con Central se despidiera como técnico boquense.

A su vez, reconoció la actitud de respaldo que mostró el plantel al levantar el nivel respecto de lo visto contra el elenco de Néstor Gorosito. "Siempre dieron la cara por mí los jugadores. Ellos querían ganar por la derrota del otro día. Con el futbolista hablo mucho. Me gusta saber cómo están. Nunca hubo una charla específica sobre un tema. Pero a mí me gusta entender de qué manera están ellos. Algunos no podían estar hoy. Son situaciones que se viven en el día a día", manifestó

Si bien fue silbado por la hinchada y su equipo recibió la reprobación mediante fuertes cantos de protesta, el entrenador xeneize prefirió elogiar la actitud de la gente que se acercó a La Bombonera pese al temporal, tanto futbolístico como climático. "Al hincha siempre le voy a decir palabras de agradecimiento. Hoy fue increíble como reaccionaron a una derrota muy dura, que nos dejó afuera de un objetivo nuestro. Se manifestó y es normal que lo haga. Lo de hoy fue fantástico. Desde el 96' que estoy acá y siempre disfruto los partidos", concluyó.

Gago bancó a Cavani

Sobre la noche cruzada de Edinson Cavani: "Sería una falta de respeto de mi parte decirle algo a un jugador con más de 500 goles. Son rachas normales de los delanteros. Yo no le puedo enseñar mucho, pero sí lo tenemos que abastecer desde lo colectivo. El próximo partido va a tener situaciones y ojalá las pueda convertir. Confío muchísimo en los delanteros que tenemos".