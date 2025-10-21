El fútbol argentino vuelve a ser escenario de una historia conocida. Omar “El Turco” Asad regresa a Godoy Cruz, el club donde escribió una de las páginas más recordadas de su carrera como entrenador. La dirigencia del Tomba decidió apostar por él tras la salida de Walter Ribonetto, quien dejó el cargo con una racha negativa: un solo triunfo en 11 partidos, cuatro empates y seis derrotas.

El derrota ante Lanús del viernes último fue el golpe final para un ciclo que no logró despegar y que dejó al equipo mendocino a un punto de la zona de descenso en la tabla anual. Con solo tres fechas por delante, la comisión directiva movió rápido y abrochó el regreso del Turco, quien no dirige en Argentina desde 2017, cuando tuvo su último paso por Estudiantes de San Luis.

El flamante DT asumirá entre este martes y miércoles, acompañado por David “El Mago” Ramírez y Juan Calabrese como ayudantes de campo, y Juan Escalante como preparador físico. Firmará contrato hasta diciembre de 2026, aunque con una cláusula de revisión a fin de año.

Su llegada despierta esperanza entre los hinchas, que recuerdan su exitoso ciclo de 2010, cuando el Tomba alcanzó por primera vez la clasificación a la Copa Libertadores, con una campaña memorable de 18 victorias, 12 empates y apenas 8 derrotas.

Desde entonces, Asad tuvo pasos por clubes como Emelec (Ecuador), San Lorenzo, San José y Always Ready (Bolivia), Atlas (México) y El Nacional (Ecuador), donde este año dirigió 22 partidos antes de renunciar por desacuerdos con la dirigencia.

El desafío es mayúsculo: Godoy Cruz suma 27 puntos, apenas uno más que San Martín de San Juan (26) y tres por encima de Aldosivi (24). El cierre del torneo será una verdadera final para los mendocinos: primero ante el Santo sanjuanino en Mendoza, luego frente a Atlético Tucumán como visitante y finalmente en casa ante Deportivo Riestra.