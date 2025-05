El trail running sanjuanino está de fiesta. Belén y Soledad Sánchez, dos hermanas apasionadas por correr en montaña, se consagraron en el Desafío Punta Negra y obtuvieron la clasificación al Campeonato Mundial de Trail Running, que se llevará a cabo en España.

Ambas atletas son referentes en esta disciplina exigente, donde la resistencia física y mental es clave. Belén, además de ganar en la distancia de 42 kilómetros del Desafío Punta Negra, está clasificada para el Mundial en la especialidad de kilómetro vertical, una prueba en la que se deben ascender 1.000 metros de desnivel positivo en la menor distancia posible. Soledad, en tanto, representará a la provincia en la categoría de 42 km.

“Todas las carreras tienen sus condimentos distintos: los terrenos, el clima, todo cambia”, comentó Belén al finalizar la competencia. A pesar de la dureza del circuito, se sintió cómoda: “Me es más fácil correr en montaña que en calle. Vas variando el terreno, tu concentración está puesta en cada pisada y eso hace que no sientas tanto la distancia”.

Ambas se entrenan habitualmente en Sierras Azules y en la zona del Parque Faunístico, espacios naturales que se prestan perfectamente para las exigencias del trail. Su preparación, constante y meticulosa, les permitió destacarse entre las mejores corredoras del país.

El camino al Mundial no fue sencillo. Para clasificar, debieron participar de un circuito nacional compuesto por cuatro competencias, donde los mejores tiempos según distancia y categoría definen los pasajes al evento internacional. “Todavía no caigo, no lo puedo creer”, dijo emocionada Soledad, que debutará en un Mundial representando a San Juan y al país.

Belén, con una sonrisa, concluyó: “El esfuerzo pulmonar se siente mucho, literal llevás el corazón en la mano”, graficando con humor lo demandante de la disciplina.

Las hermanas Sánchez no solo representan el espíritu del trail running sanjuanino, sino también el fruto de la constancia, el trabajo en equipo y la pasión por la montaña. Ahora, el desafío se traslada a España, donde buscarán dejar en lo más alto la bandera de San Juan y de Argentina.