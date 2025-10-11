Gimnasia y Esgrima de Mendoza vivió una noche soñada. En un partido cargado de emociones, el Lobo se impuso por penales ante Deportivo Madryn, tras igualar 1 a 1 en los 120 minutos reglamentarios, y logró el tan ansiado premio que se le había negado en las últimas temporadas. La figura excluyente fue el arquero César Rigamonti, héroe en la tanda decisiva.

Desde el arranque, el encuentro jugado en Vicente López mostró una intensidad digna de una final. Tanto Gimnasia como el Aurinegro salieron a jugar sin especulaciones, con mucha entrega y agresividad. El árbitro Nicolás Ramírez tuvo un rol protagónico, con varias jugadas polémicas que encendieron la tarde.

El conjunto mendocino fue el que mejor manejó la pelota y marcó el ritmo del juego, acorralando a su rival contra su propio campo. A los 3 minutos llegó la primera polémica: tras un córner ejecutado por Lencioni, una serie de rebotes terminó con el gol de Imanol González, pero el juez anuló la jugada por una supuesta mano de Diego Mondino.

Minutos más tarde, a los 21', el reclamo volvió a instalarse cuando Nicolás Romano cayó en el área luego de una infracción que pareció clara de Federico Recalde, aunque el árbitro nuevamente dejó seguir. Gimnasia mantuvo la presión, con Franco Saavedra y Lencioni generando peligro por la izquierda, y Romano moviéndose con criterio por todo el frente de ataque.

La bronca del Mensana creció a los 34’, cuando otro gol fue anulado. Tras una gran jugada colectiva iniciada con un taco de Nicolás Servetto, Saavedra envió el centro para Romano, que controló de pecho y definió con potencia. Sin embargo, Ramírez cobró mano en el inicio de la jugada, desatando la indignación en el banco mendocino.

En el suplementario, el equipo dirigido por Ariel Broggi fue ampliamente superior. En los primeros quince minutos del tiempo extra, Gimnasia tuvo cuatro ocasiones claras para desnivelar, pero el arquero Yair Bonnin se convirtió en figura al taparle remates a Matías Recalde, Lencioni y Mondino.

El ritmo bajó en el segundo suplementario, aunque el Lobo siguió intentando hasta el final. Pese al esfuerzo y la entrega de todo el equipo, el empate persistió y la historia se definió desde los doce pasos.

En la tanda decisiva, emergió la figura de César Rigamonti. El experimentado arquero detuvo los dos primeros disparos de Deportivo Madryn, dándole a su equipo la ventaja emocional. Los jugadores de Gimnasia no fallaron, y cuando Diego Crego estrelló su remate en el travesaño, se desató la locura.

