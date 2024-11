Racing cortó 36 años de sequía internacional el sábado consagrándose campeón de la Copa Sudamericana y el móvil de Canal 13 entrevistó a uno de los hinchas sanjuaninos más conocidos como José Luis Gioja. El ex gobernador se deshizo en elogios para con Gustavo Costas, a quien definió como “un ejemplo de constancia y de pasión”.

El ex gobernador expresó: "Si hay un ferviente hincha de Racing es Gustavo Costas, del que creo hizo las cosas muy bien y además es amigo de todos los jugadores, y por eso hay un gran equipo"

"Algún lagrimón se me salió también", reveó Gioja, acerca de la final que Racing le ganó el sábado a Cruzeiro en Paraguay. Luego contó que mantuvo la "cábala" de cara a un partido tan importante para la historia del club que rompió con una sequía de 36 años sin títulos internacionales. "Miré el partido con mi hijo Franco como lo hago siempre, solo los dos. Gritamos a full los goles y pusimos el televisor al máximo con los goles nuestros". Incluso se animó a bromear: "Nos comimos un garrón con el gol anulado"

Sobre el plantel que se consagró campeón de la Sudamericana, Gioja señaló que "tienen mucha voluntad".

Gioja aprovechó para destacar que la institución de Avellaneda no está manejada por una Sociedad Anónima Deportiva (SAD). “Esta es una sociedad que no es anónima, que no es de un tipo, no es una SAD de esta que están promoviendo como es el Cruzeiro al cual le ganó Racing. ”Esta es una sociedad que no tiene fines de lucro, que la integramos todos los que nos sentimos socios de Racing que somos miles", sostuvo.

El confeso hincha de La Academia, subrayó la consagración del equipo de Costas como un ejemplo de institución deportiva que puede lograr importantes logros deportivos manteniéndose en manos de los socios. "El privatizado (por el conjunto brasilero) ¡chau, a la casa! ¡El de todos campeones de la Copa Sudamericana!", indicó.

Por último, Gioja infló pecho una vez más por la obtención de la Sudamericana y se animó a tirar: "Ojo que ahora vamos a pelear el campeonato". Consultado sobre si se anima a soñar con la Libertadores, sacó su costado más hincha y dijo que "SI", pero de inmediato volvió a señalar que ahora irán por el objetivo de arrebatarle el campeonato a Vélez.