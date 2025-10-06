Boca Juniors tuvo una noche soñada en La Bombonera. En el marco de la 11ª fecha del Torneo Clausura, el Xeneize goleó 5-0 a Newell’s Old Boys de Rosario y quedó en lo más alto de la Zona A, compartiendo la cima con otros tres equipos.

Los goles fueron convertidos por Milton Giménez, en dos oportunidades, Ayrton Costa, Brian Aguirre y Lautaro Blanco. Con este triunfo, el equipo dirigido interinamente por Claudio Úbeda sumó tres puntos clave en su lucha por avanzar a los playoffs y por la clasificación a la Copa Libertadores 2026.

Boca salió decidido a imponer condiciones desde el inicio. A los 6 minutos, Giménez abrió el marcador con un certero cabezazo tras una buena jugada por derecha de Barinaga.

El dominio continuó bajo la conducción de Leandro Paredes en el mediocampo. Newell’s, sin capacidad de reacción ni presión, padeció los embates del local. A los 23’, el goleador volvió a aparecer para empujar la pelota al gol tras un rebote en el palo que dejó el arquero Juan Espínola.

La superioridad Xeneize se reflejó en el tercer tanto: a los 32’, Ayrton Costa conectó de cabeza un centro después de otra gran intervención del arquero leproso, que evitó un gol pero no pudo con el rebote.

A diferencia de otras presentaciones, el equipo mantuvo la intensidad en el complemento. A los 56’, Brian Aguirre, exjugador de Newell’s, aumentó la ventaja y celebró el 4-0 en una Bombonera eufórica.

El broche de oro llegó a los 60’ con un zurdazo de Lautaro Blanco, que selló el 5-0 definitivo y desató el festejo de los hinchas.