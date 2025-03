Gustavo Molina, entrenador del equipo de vóley de UPCN, se prepara para vivir un momento histórico en su cancha en una final de suma importancia. En una charla exclusiva con “Buen Día, Día”, Molina compartió sus sensaciones, desafíos y la responsabilidad de llevar adelante un equipo que no solo compite en la cancha, sino que también carga con el peso de una institución llena de gloria y tradición. El deportista calificó esta nueva etapa como “un sueño hecho realidad”.

Molina no es ajeno a la presión que implica dirigir un equipo como UPCN, conocido por su historial de éxitos. "La verdad es que siento una gran responsabilidad, pero también mucha ansia y ganas de llevar a UPCN y a la provincia de San Juan a lo más alto", confesó el entrenador.

Uno de los pilares de su gestión ha sido la construcción de un grupo sólido, basado en valores y en una química especial entre los jugadores. "Creo que eso es lo que he conseguido y es lo que me destaca. Me encontré con un grupo que me ayudó en esa tarea", explicó.

Para Molina, uno de los aspectos clave del éxito es transmitir la mística del club a los jugadores. "Hoy los chicos están convencidos de que, con esfuerzo, actitud y responsabilidad, podemos lograr grandes cosas", afirmó. El entrenador destacó la importancia de que los jugadores entiendan lo que significa vestir la camiseta de UPCN. "Lo que significa estar en este club, lo que te decía de la categoría... yo les digo: 'Miren, si ustedes ganan en UPCN, sus vidas pueden cambiar rotundamente'. Yo soy el ejemplo de eso", reveló.

Molina recordó cómo su vida cambió después de ganar títulos con el club, no solo en lo profesional, sino también en lo personal. "Empecé a resolver cosas, mi vida cambió rotundamente. Todo eso se lo transmito a los chicos todos los días", contó.

El entrenador también destacó el apoyo fundamental de Fabián Armoa, director deportivo del club, quien ha sido un pilar en su gestión. "Lo bueno es que tuve el apoyo total de Fabián. Nunca tuve que preocuparme por hablar con los jugadores de sueldos, comida o instalaciones. Todo eso estaba solucionado", explicó.

Molina resaltó la importancia de tener a alguien con la experiencia de Armoa a su lado. "Cuando tengo alguna duda, lo miro a él. Tiene una espalda enorme de tantos años y más siendo ganador en Argentina. Si no lo aprovecho, soy un necio", bromeó.

A pesar de los logros, Molina reconoció que el rol de entrenador conlleva una gran responsabilidad. "Es una mochila pesada, tratar de llevar adelante el prestigio de un club tan ganador. Tengo que estar en la cabeza de muchas personas todo el tiempo para que las cosas caminen bien", admitió. Sin embargo, aseguró que es un lugar que le encanta y que disfruta cada día.

Hoy, como entrenador, Molina busca transmitir esos valores a las nuevas generaciones. "Vivo, pienso y respiro deporte. Eso es lo que trato de transmitir a los que están a mi alrededor: jugadores, familia, sobrinos, amigos. Esta es una vida hermosa, sacrificada, pero si haces las cosas bien, siempre llegan cosas buenas", aseguró.

LA FINAL QUE DARÁ LA GLORIA

De acuerdo con lo que adelantó el entrenador, el partido 3 de la serie final de la Liga Nacional de Vóleibol Masculino entre UPCN San Juan Vóley y Regatas de Corrientes tendrá entrada libre y gratuita. En este encuentro UPCN puede obtener el título. cabe decir que este partido se jugará en el estadio de Los Cóndores (General Acha a metros de República del Líbano) el domingo 16 de marzo a las 21.