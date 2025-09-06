Gustavo Fernández se corona campeón de dobles en el US Open adaptado
El tenista argentino, junto con el japonés Tokito Oda, se impuso con autoridad en la final de dobles sobre la dupla favorita Hewett–Reid, y acumula su primer título en el US Open, sumando así un nuevo logro a su destacada trayectoria.
Este viernes, en las canchas del US Open en Nueva York, Gustavo Fernández alcanzó otro hito en su carrera: se consagró campeón de dobles en la categoría de tenis adaptado junto a Tokito Oda, tras superar en la final a los británicos Alfie Hewett y Gordon Reid con parciales de 6-1, 2-6 y 10-6.
La victoria adquiere mayor relieve teniendo en cuenta que la dupla Hewett–Reid era la principal cabeza de serie del certamen, considerada una de las más sólidas del circuito. Fernández y Oda lograron imponerse con un gran nivel, especialmente en el decisivo super tie-break.
Este título representa el cuarto Grand Slam de parejas para el argentino, que ya había alzado trofeos en Wimbledon (2015, 2022) y Roland Garros (2019), consolidando así su presente de élite en el tenis adaptado.
Además del éxito en la modalidad de dobles, Fernández avanzó a la final del cuadro individual del torneo tras una victoria épica en semifinales contra Alfie Hewett, con parciales de 6-7 (4), 6-1 y 7-5. De imponerse mañana en la definición, completaría su palmarés con un título en cada uno de los cuatro Grand Slams.