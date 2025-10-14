El histórico circuito Zonda Eduardo Copello volvió a vibrar con el rugido de los motores, y uno de los protagonistas en revivir esa mística fue Henry Martin, referente del automovilismo sanjuanino y ex piloto del TC 2000. En diálogo con la prensa, el corredor compartió su emoción y su mirada sobre el presente del automovilismo nacional.

“Fue una tormenta de emociones. El Zonda significa mucho. La gente recuerda mucho las carreras con el Ford Escort”, expresó Martin, visiblemente conmovido tras el regreso de la actividad al trazado enclavado en la Quebrada de Zonda.

El piloto reveló además que el legendario Ford Escort, con el que cosechó grandes recuerdos, podría tener un nuevo destino en San Juan. “Capaz se queda en la provincia, hay una inquietud de Calera San Juan y de Garage Iriarte para hacer un museo con más de 20 autos históricos para poder exhibir. Hay que ver cómo evoluciona esa idea”, comentó, ilusionado con la posibilidad de preservar parte del patrimonio automovilístico local.

Martin explicó que no pudo girar con el Escort en la jornada, ya que el vehículo “se terminó muy sobre la hora y no estaba en condiciones de rodar”, aunque destacó el entusiasmo del público: “Muchos dijeron que esta fue la mejor versión que vieron del autódromo”.

En cuanto al presente del automovilismo argentino, analizó las diferencias entre los autos nuevos y los más antiguos: “Hay una evolución tecnológica enorme. Han hecho estas SUV con cinco cilindros, los autos van muy rápidos, los neumáticos son blandos y ya no se ven coches complicados como los TC 2000 de hace unos años. Pero faltan autos: deberíamos tener entre 20 y 22 coches, y lograr que sean homogéneos, de última generación”.

El ex piloto también lamentó la división actual de las categorías: “Es una pena que haya dos TC 2000 con 15 autos, porque podríamos tener uno con 30 coches”, señaló.

Martin aprovechó la ocasión para repasar sus recuerdos más entrañables: “Recuerdo aquellos años de Cascote Juárez, Colorado Zunino, Roberto Basualdo y todos los pilotos sanjuaninos que nosotros íbamos a mirar. Cuando ellos dejaron, hubo un parate en el tiempo y nos quedamos sin pilotos. En el 87 aparezco yo con la Fórmula Renault, pero nunca se corrió en San Juan cuando yo era protagonista por una disputa entre las asociaciones”.

También evocó sus grandes momentos deportivos: “En el 94 tuve un gran año con la Cupé Fuego, y en el 97 gané en Río Cuarto. Ese año hubo dos fechas en San Juan, y la primera fue récord de público. Ahí se generó ese hábito de quedarse a la noche, comer un asado, compartir. Todo eso nació en el 97 y persistió con el tiempo”.

Finalmente, Martin destacó el acompañamiento del público en esta nueva edición: “El Villicum fue una gran obra y una inversión importante, pero el domingo la gente pagó su entrada y fue al Zonda. Eso demuestra lo que significa este circuito para San Juan”.