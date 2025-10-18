El ex piloto Henry Martin se refirió al presente del argentino Franco Colapinto en la Fórmula 1, y no dudó en señalar las dificultades que enfrenta el joven dentro del equipo Alpine. En diálogo con este medio en el programa Hablemos sin Jugar, Martin fue contundente: “El Alpine hoy en día es el peor auto de la categoría”, asegurando que el contexto técnico y organizativo del equipo “está lejos del nivel competitivo que exige la Fórmula 1”.

El sanjuanino destacó, sin embargo, la capacidad y el talento que Colapinto demostró desde su debut. “Franco ha hecho un gran trabajo, y todo lo que mostró en sus primeras apariciones con Williams, la gente no se lo olvida. Cuando le tocó debutar fue en Monza y, si no erraba en la última vuelta, le ganaba la clasificación a Albon”, recordó Martin, quien valoró el potencial del joven piloto: “Los que saben ver encontraron mucho potencial en él”.

También hizo referencia al entorno mediático que acompaña al argentino: “Me llama la atención toda la presión en redes sociales que hay sobre el chico. En definitiva, le favorece a la hora de que los directivos de la Fórmula 1 piensen en acercar la competencia a Latinoamérica y a más jóvenes”, analizó.

En ese sentido, Martin explicó que la categoría busca atraer nuevas audiencias: “La Fórmula 1 hizo un estudio y descubrió que los jóvenes no la veían. Por eso comenzaron con los videojuegos, las redes y las películas para acercar al público a los pilotos”, comentó.

Respecto al presente del equipo Alpine, el ex piloto fue categórico: “El auto es el peor de la parrilla. Arrancó con presión, con desorganización, y hay cosas que en la Fórmula 1 no pueden pasar, como que se corte el eje de la caja en una clasificación”. Además, apuntó al manejo interno del equipo: “Técnicamente, está en malas condiciones y está a la cabeza Flavio Briatore, que está haciendo negociaciones”.

Finalmente, Martin se refirió al futuro del piloto argentino en la escudería: “Todo responde a que Briatore tiene que pagar el alquiler de Colapinto. Franco está cedido y a fin de año deberán decidir si se queda o no. Si hace una buena actuación, Briatore dirá otra cosa; no sabemos si es parte del negocio”, concluyó.