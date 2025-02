Un escándalo. Una vergüenza. Eso fue lo que se vivió en la tarde de este martes en el estadio Víctor Legrotaglie en el encuentro que disputaban Godoy Cruz y Talleres. Hinchas del conjunto mendocino le arrojaron un proyectil al juez de línea Diego Martín, y este terminó herido, por lo que el árbitro Falcón Pérez decidió suspender el partido que cuando iban 0-0.

El escandaloso episodio sucedió en el marco del partido en que El Tomba recibía a la T por la fecha 3 de la Zona B del Torneo Apertura de la Liga Profesional. Puntualmente, la agresión se produjo en el inicio del segundo tiempo, cuando los jugadores se disponían a reanudar el 0-0 en que quedó el primer tiempo.

Tras un gol anulado al conjunto mendocino, el segundo juez de línea, Diego Martín recibió un impacto de un proyectil en su frente desde una de las tribunas del estadio. Pese a que de inmediato el cuerpo médico del Bodeguero atendió al colegiado, la víctima siguió afectado por el golpe, por lo que Falcón Pérez les comunicó a los capitanes Federico Rasmussen y Guido Herrera que el partido quedaba suspendido porque no se podía seguir de esa manera el desarrollo de lo que quedaba del encuentro

"No hay posibilidades de seguir. No vamos a permitir que ninguno de nosotros salga lastimado. Si nosotros seguimos jugando, va a seguir pasando. Sé que no es culpa de los jugadores, es culpa de gente incivilizada", expresó Falcón Pérez mientras dejaba el campo de juego ante una nueva suspensión de un encuentro en Mendoza luego de un 2024 donde un duelo del Tomba ante San Lorenzo corrió la misma fortuna también por accionar del público mendocino.

En cuanto al estado de salud del juez de línea, las fuentes informaron que está consiente, pero debe someterse a estudios.

Mientras que la reanudación o no del partido, o lo que decida la Liga Profesional es todavía una incógnita. Todavía queda que se juegue la totalidad del encuentro entre ambos equipos, pero el ajustado calendario hace que la suerte de este accidentado partido sea toda una incertidumbre.