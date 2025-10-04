Hinchas de San Martín intentaron ingresar a la cancha y se detuvo el encuentro

Los más de 37º que marcó el SMN en este sábado en San Juan, fueron pocos comparado con el clima caliente que se vivió en el estadio Hilario Sánchez. Sobre el final del primer tiempo, de un encuentro clave por la permanencia (el club sanjuanino debe sacar la mayor cantidad de puntos posibles), los hinchas se colgaron del alambrado con la firme intención de ingresar a la cancha y suspender el partido.

San Martín recibió a Instituto en su casa con la obligación de ganar para sumar de a tres y esperar que se den resultados que le permitan cumplir con su objetivo: zafar del descenso (tarea más que complicada). El equipo que dirige Leandro "Pipi" Romagnioli intentaba dominar el trámite del juego, pero el gol para abrir el marcador y comenzar a encaminar una victoria, no llegaba. La impaciencia se hizo sentir en la popular Norte de parte de los barras que dieron la nota.

Cuando el cronometro del árbitro Sebastián Nicolás Martínez marcaba 42' los hinchas comenzaron a subirse al alambrado, intentando de esa manera ingresar al verde césped. El operativo policial se centró debajo de la popular y comenzó a solicitarles a los barras que depusieran su actitud, pero estos lejos estuvieron de hacerles caso a los policías.

El clima se tornó aún más caliente. A lo deportivo se le sumó la actitud de una de las facciones de la barra y cantos de plateistas en contra de los que intentaban ingresar al campo de juego. "Hacete socio la puta que te pario" y el famoso "hijos de puta", fueron dos de los improvisados cánticos que bajaron de la platea Este.

El árbitro ya había interrumpido el juego por considerar que nos estaban dadas las condiciones para que se siguiera jugando y el presidente Jorge Miadosqui ingresó al campo a pedirles a los barras que se bajaran del alambrado y volvieran a sus lugares en la popular.

La voz del estadio expresó que a los hinchas que no se bajaran del alambrado y siguieran intentando ingresar al campo, se les aplicaría derecho de admisión por 10 años. Los minutos siguieron pasando, y los barras comenzaron a ceder, bajando del alambrado.

El árbitro adicionó 14', ya que el primer tiempo estuvo detenido esa cantidad de minutos. Lo que siguió fue poco fútbol de ambos lados, en medio de un clima caliente donde, al parecer, el resultado que pudieran lograr el Verdinegro no importaba.