La violencia volvió a empañar el fútbol sudamericano. En la previa del encuentro de ida por las semifinales de la Copa Sudamericana, entre Lanús y Universidad de Chile, un grupo de hinchas del conjunto trasandino atacó con piedras el micro del plantel argentino cuando llegaba a Santiago para disputar el partido.

El episodio ocurrió durante la tarde de este jueves, pocas horas antes del inicio del encuentro previsto para las 19.00 en el Estadio Nacional. Según testigos, los agresores esperaron la llegada del colectivo y comenzaron a arrojar proyectiles, provocando daños materiales y momentos de extrema tensión.

Uno de los impactos rompió una de las ventanillas del micro, y los fragmentos de vidrio cayeron cerca de los jugadores Gonzalo Pérez y Facundo Sánchez, aunque ninguno resultó herido. Tras el hecho, Eduardo “Toto” Salvio compartió una historia en Instagram donde expresó su indignación: “Así nos reciben los hinchas locales. No cambiamos más, no mejoramos más. Lamentable.”

Los incidentes se suman a los actos de vandalismo protagonizados por los mismos hinchas en el cruce anterior frente a Independiente, por lo que Universidad de Chile deberá jugar a puertas cerradas como sanción.

Además, los simpatizantes del conjunto azul habían realizado un “hotelazo” frente al hotel Hilton de Pudahuel, donde se alojaba el plantel chileno. Sin embargo, cuando los jugadores partieron rumbo al estadio, la situación se descontroló: hubo corridas, enfrentamientos con carabineros y represión con gas lacrimógeno para dispersar a los manifestantes.

Pese a los incidentes, las autoridades locales confirmaron que el partido se jugará con un importante operativo de seguridad. Desde Lanús, en tanto, expresaron su malestar por lo ocurrido y exigieron garantías para el desarrollo del encuentro.