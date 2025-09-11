La tranquilidad del departamento de Iglesia se verá alterada este fin de semana con la llegada de un evento deportivo que combina la adrenalina del mountain bike (MTB) con el esfuerzo del trail running. Se trata del “Desafío Cuesta del Viento”, un certamen que se realizará el sábado 13 y el domingo 14 de septiembre, organizado por el grupo Los Nairos con el auspicio de la Municipalidad de Iglesia y el Club de Amigos.

Danilo Espejo, uno de los organizadores, conversó con el periodista Javier Barrionuevo y expresó el entusiasmo por la cercanía del evento. "Ya estamos en la recta final de lo que es el gran desafío que tenemos este fin de semana", afirmó. Espejo destacó que el objetivo principal es ofrecer una nueva alternativa deportiva en el departamento.

El evento contará con dos disciplinas principales: MTB, en la modalidad de cross country olímpico (XCO), y trail running. El circuito, en el que se trabajó por más de un mes, promete ser "lindo, atractivo", con partes técnicas y tramos "pesados". "Tenemos trabaditos, tiene de todos los condimentos, hasta un paso por agua, así que va a ser una linda experiencia para los que vengan", detalló Espejo.

El trazado está diseñado para que tanto los ciclistas como los corredores de trail running compartan el recorrido, aunque con distancias diferentes.

Por su parte, Héctor Castillo, miembro de la Asociación de Caza y Tiro Federal, destacó el apoyo a la organización. "Estamos como auspiciantes, apoyando siempre lo que es el deporte, toda clase de deporte. Vamos a estar recorriendo el circuito para procurar que no falte nada", comentó.

Categorías y expectativas

A pesar de tener ya 35 inscriptos, los organizadores esperan una participación aún mayor, aspirando a duplicar o incluso triplicar esa cifra. La competencia ha generado grandes expectativas, tanto en el MTB como en el trail running.

Varias categorías para ambos sexos:

Mountain Bike: Categorías para hombres y mujeres, una categoría promocional y una categoría infantil para niños de 6 a 10 años.

Trail Running: Categorías para hombres y mujeres, con distancias de 5K (participativo), 10K y 15K.

Tanto en la categoría de trail running de 10K y 15K como en las de mountain bike, los participantes recibirán premios. La organización invita a toda la comunidad a sumarse a esta gran fiesta deportiva en el departamento de Iglesia.