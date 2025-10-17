San Juan volverá a tener un representante en un Mundial de Patinaje Artístico después de dos décadas. Ignacio Salas, oriundo de Jáchal, se prepara intensamente para competir en Beijing 2025, llevando consigo el sueño de medirse con la élite mundial.

En diálogo con el móvil de Canal 13, Ignacio, que es uno de los dos argentinos en la categoría Junior, expresó su entusiasmo: "Estoy viviendo este tiempo con mucha intensidad, sobre todo en los entrenamientos. Me vine acá a la ciudad a quedarme para poder entrenar y así ultimar detalles para competir de la mejor manera en este gran sueño que tengo".

El deportista, que obtuvo su pase al acumular puntos en torneos nacionales y provinciales (debió quedar entre los dos primeros en el Nacional), destacó que su principal objetivo es la experiencia: "Voy con la expectativa de disfrutar porque fue un gran esfuerzo. Es el sueño de todo deportista poder enfrentarse a los mejores del mundo".

Una lucha contra el reloj y los costos

El camino de Ignacio ha sido de doble esfuerzo: además de entrenar la parte física, la técnica con su entrenadora Maira Saldaña, y recibir apoyo nutricional y psicológico, el joven debe congeniar su pasión con sus estudios secundarios y el instituto de inglés. "Tenemos que organizar todos los horarios", señaló.

Maira Saldaña, su técnica, destacó que esta competencia es una revancha personal, ya que ella no pudo viajar en 2005. "Las expectativas son buenas, venimos trabajando hace mucho un proyecto que lo hemos podido llevar a cabo tal cual lo habíamos plasmado".

Sin embargo, el sueño se vio amenazado por los altos costos. Salas reveló que los gastos del viaje y la competencia para ambos patinadores requerían 12 mil dólares por persona. “Hasta hace unos días no íbamos, pero de repente apareció la ayuda de muchas personas y ahora sí podemos viajar”, contó Ignacio, aliviado. "Gracias a Dios mucha gente ha sacado plata de su bolsillo para que nosotros podamos cumplir nuestro sueño".

A pesar de haber conseguido gran parte del dinero, la campaña solidaria continúa abierta. Quienes deseen colaborar con el patinador jachallero pueden hacerlo a través del alias: ignamundial.

En esta recta final, Maira Saldaña indicó que están ajustando los últimos detalles técnicos. "Nos queda disfrutar que es la mejor parte y medirnos en qué posiciones estamos de los demás patinadores del mundo", concluyó.