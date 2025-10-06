Se disputó la séptima jornada del Torneo Clausura Rodolfo Luna de la Categoría Nivel 1 del básquet sanjuanino, dejando tres emocionantes encuentros que se definieron por escaso margen. Inca Huasi, Universidad y Banco Hispano lograron quedarse con la victoria en una fecha marcada por el alto goleo individual.

El partido que enfrentó a Inca Huasi y Del Bono culminó con una ajustada victoria para el Pueblo Viejo por 68 a 61.

La figura indiscutida del encuentro fue Marcos Campo de Inca Huasi, quien se consagró como el máximo anotador del juego con 26 puntos. Fue bien secundado por Francisco Palacio, que aportó 14 canastas, y Matías Núñez, quien sumó 13 anotaciones para el ganador.

Por el lado de los Bodegueros de Del Bono, los esfuerzos estuvieron liderados por Ignacio Cortez (14 puntos), seguido de Gerónimo Dalessio (13 canastas) y Mateo Botta (11 anotaciones).

Universidad superó a Lanteri

Otro partido que mantuvo la emoción hasta el final fue el enfrentamiento entre Universidad y Lanteri, donde el Patito se impuso por un ajustado 75 a 71.

El goleador del encuentro fue Aaron Giménez, de Universidad, con 21 puntos. El goleo del equipo universitario se completó con Ignacio Masciadri (16 puntos), Santino Sarmiento (15 canastas), y 5 anotaciones de Gonzalo Pacheco y Emanuel Rodríguez cada uno.

Para Lanteri, los jugadores destacados en ataque fueron Jeremías Silva con 16 puntos, Matías Silva con 15 canastas y Facundo López, quien sumó 13 anotaciones.

Banco Hispano venció a UVT

La jornada se cerró con el partido más parejo de la fecha, donde Banco Hispano se llevó una dramática victoria ante UVT por tan solo un punto: 68 a 67.

El máximo anotador de este ajustado cruce fue Martín Soler de Banco Hispano, quien anotó 17 puntos. A él se sumaron Julián Paz (15 canastas) y Lucas Cáceres (14 canastas).

En el conjunto Comunitario de UVT, el goleo se repartió entre Nahuel Hogalde (15 puntos), Exequiel Vargas (12 canastas), y 11 anotaciones de Juan Zárate y Víctor Lucero, respectivamente.

La séptima fecha reafirmó la paridad en la Categoría Nivel 1, augurando un Torneo Clausura muy disputado de cara a las instancias finales.