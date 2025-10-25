La Copa Argentina entregó un nuevo batacazo. Independiente Rivadavia de Mendoza eliminó a River por penales y jugará la final. La Lepra venció por 4 a 3 al Millonario que dirige Marcelo Gallardo y marcó una página dorada en su historia.

Tras un 0-0 en el primer tiempo, con un equipo de Núñez que tuvo las mejores situaciones, y un complemento que se retrasó más de 20 minutos por la intensa lluvia, el partido no tuvo goles, ya que a ambos equipos les faltó puntería y los arqueros hicieron lo suyo.

Ya en la definición de los doce pasos, River comenzó pateando, pero el colombiano Borja erró. Luego el equipo mendocino convirtió en los pies de Gómez. Galoppo marró el penal más insólito de la serie, pero Costa también pateó afuera. De ahí en más convirtieron todos: Colidio, Meza y Montiel para La Banda y Sartori, Sturder y Sebastián Villa, quien metió a La Lepra en su primera final de su historia.

En la final, a Independiente de Rivadavia lo espera Argentinos Juiniors, quien también hizo historia, ya que al vencer a Belgrano, rompió la "maldición" de la semifinal y se clasificó para el partido definitorio.

Lo cierto, es que, en la historia riverplatense una vez más queda marcado un apellido que ya sufrió en varias oportundiades: Villa.

