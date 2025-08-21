El clima en el Estadio Libertadores de América se tornó tenso con la presencia de más de tres mil hinchas chilenos que viajaron para acompañar a Universidad de Chile frente a Independiente. Desde los primeros minutos, la parcialidad visitante comenzó a arrojar proyectiles desde la bandeja superior hacia el sector local, lo que obligó a emitir un aviso por altavoces a pedido de los agentes de seguridad.

La situación se agravó en el entretiempo, cuando los fanáticos del conjunto trasandino incendiaron butacas en la tribuna Pavoni. Ante el pedido de los propios jugadores de la “U” para frenar las agresiones, la policía intervino y procedió a desalojar a gran parte de los hinchas visitantes, lo que derivó en la suspensión momentánea del partido.

Qué dice el reglamento de la CONMEBOL

El artículo 15 de la Copa Libertadores establece que, si un encuentro se suspende por causas externas de fuerza mayor, debe reanudarse en un plazo de 24 horas o en la fecha que se disponga. Sin embargo, cuando la suspensión se debe a la conducta imputable a un club o sus simpatizantes, entra en vigencia el Reglamento Disciplinario, que habilita sanciones más severas.

El artículo 18 contempla penas que van desde multas económicas, deducción de puntos, anulación del resultado, clausura del estadio, hasta la suspensión o eliminación del torneo. Incluso, si se considera que el club anfitrión incumplió con la seguridad, la CONMEBOL podría aplicar el artículo 23, otorgando la derrota administrativa por 3-0 y la eliminación inmediata, tal como ocurrió en el histórico caso Boca-River por el episodio del gas pimienta.

La suspensión del Independiente vs Universidad de Chile abre un escenario disciplinario complejo. Si los incidentes se atribuyen a la hinchada visitante, la “U” podría recibir sanciones deportivas y económicas. En cambio, si se entiende que la responsabilidad recayó en el club anfitrión por fallas en el operativo de seguridad, el castigo podría impactar directamente en Independiente.

La decisión final quedará en manos del órgano disciplinario de la CONMEBOL, que evaluará el informe arbitral, las pruebas recabadas y la magnitud de los disturbios antes de definir la reanudación o el desenlace administrativo del partido.