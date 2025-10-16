El Torneo Regional Amateur 2025-2026 está listo para ponerse en marcha. Este domingo se jugará la primera fecha del campeonato que reúne a 333 equipos de todo el país, con el gran objetivo de lograr uno de los cuatro ascensos al Torneo Federal A. Desde el Consejo Federal confirmaron la programación, y en San Juan habrá actividad en cinco estadios.

En la Zona 8, el clásico de Media Agua será uno de los platos fuertes de la jornada: Atlético Sarmiento se medirá con General Belgrano desde las 16, con arbitraje de Cristian Caporale, acompañado por Marcos Fernández y Ramiro Barrionuevo, todos de la Liga de Media Agua. En el mismo grupo, Paso de los Andes recibirá a Arbol Verde de Jáchal en Albardón, desde las 16.45, bajo la conducción de Sebastián Castro, asistido por Juan Delgado y Santiago Pereyra, terna de la Liga Caucetera.

Por la Zona 9, Unión de Villa Krause hará su debut enfrentando a Atenas de Pocito desde las 19, con el arbitraje de Enzo Gómez, acompañado por Juan Rivero y Facundo Perona. En esta ocasión, Marquesado tendrá fecha libre.

Mientras tanto, en la Zona 10, Peñaflor será local ante Atlético Alianza en San Martín, a partir de las 17. El encuentro será dirigido por Jorge Albanesi, asistido por Fernando Pereyra y Hernán Araya, terna proveniente de la Liga Calingastina.

El cierre de la jornada se vivirá en Puyuta, donde Sportivo Desamparados recibirá a Colón Junior desde las 20.30. El árbitro principal será Rubén Fernández, con Eduardo Prior y Alfredo César como asistentes.