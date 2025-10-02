La Dirección de Deportes Náuticos y Contacto con la Naturaleza, dependiente de la Secretaría de Deporte, anunció que ya está en marcha el período de inscripción para la reválida de guardavidas 2025/2026, aprobada mediante la resolución Nº 1861 del 9 de septiembre.

El programa contempla dos instancias: una evaluación teórica virtual y una práctica de rescate con examen físico.

Inscripciones

Período de inscripción: octubre 2025

Lugar: Departamento Náutico y Deporte Motor (San Luis y Aberastain), de lunes a viernes de 8:00 a 12:30, sin excepción.

Requisitos: Se deberá presentar la documentación completa en formato físico, sin omisiones: Libreta de guardavidas. Certificado de aptitud física emitido por médico clínico. Ergometría con informe de cardiólogo. Certificado de apto psicológico otorgado por psicólogo.

Costo: $30.000 en concepto de inscripción al examen teórico-práctico.

Se recibirán todos los requisitos juntos, sin excepción.

Evaluaciones

La reválida se desarrollará en dos etapas:

Evaluación teórica

Fecha: sábado 8 de noviembre, en horario de mañana.

Modalidad: virtual (los inscriptos recibirán un mail con el horario exacto).

Contenido: conocimientos actualizados de RCP, primeros auxilios y maniobras de rescate, mediante cuestionario multiple choice. Para el personal náutico se suman contenidos de la Ley Náutica 826 G.

Evaluación práctica

Fecha: sábado 15 de noviembre, en el Embarcadero de Punta Negra a las 08:00 hs.

Pruebas: Nado continuo de 500 mts en 12 min (10 min para personal náutico). Pedestrismo 1000 mts en 5 min. Fuerza: 40 extensiones de brazos para varones y 25 para mujeres. Circuito de rescate: ingreso al agua, maniobras, remolque, extracción, traslado, RCP y primeros auxilios. Evaluación escrita de conocimientos básicos de RCP, primeros auxilios y técnicas de rescate (incluye Ley Náutica 826 G para personal náutico). Evaluación práctica de navegación y rescate embarcado (solo para personal náutico).

El personal náutico rendirá su reválida el viernes 14 de noviembre.

Para consultas o más información, los interesados pueden comunicarse por correo electrónico a: coordinacionnautica@gmail.com.