La situación en la Liga Jachallera de Fútbol, que agrupa a más de 26 clubes, generó un fuerte impacto en el ámbito deportivo y en las autoridades provinciales. El viernes pasado, Personería Jurídica resolvió designar un triunvirato normalizador con un plazo de 180 días para sanear la administración de la institución.

Tal como comentó el periodista Alejandro Guajardo, periodista de Jáchal, la medida se tomó tras el incumplimiento de diversas obligaciones administrativas y deportivas por parte de la Liga, a pesar de las prórrogas otorgadas en los últimos meses. Según explicaron las autoridades, los procesos de negociación y diálogo ya estaban agotados y no quedaba otra alternativa.

Cabe mencionar que el grupo interventor esta integrado por Elio Argentino Rodríguez, Sebastián Facundo Quiroga y José Fabián Barrionuevo. Esto se da luego del reporte de Personería Jurídica que destacó que la administración anterior dejó el interés público de la asociación seriamente comprometido, con asuntos sin concluir desde el 31 de diciembre de 2021 y una serie de faltas que vulneraron los plazos estatutarios y el orden jurídico vigente.

Desde el organismo aclararon que se trata de un proceso estrictamente administrativo, sin implicancias penales ni judiciales. El objetivo es regularizar la situación financiera y organizativa de la entidad. Por el momento, quienes integran el triunvirato aún no han recibido la documentación necesaria para conocer con precisión el estado económico de la Liga, lo que será una de sus primeras tareas.

A pesar de la intervención, el campeonato continúa en funcionamiento, señaló el periodista jachallero. El sábado, la Liga Sanjuanina de Fútbol emitió un comunicado en el que hizo su descargo y manifestó que acatará la decisión de Personería Jurídica, aunque dejó en claro que existen varias aristas pendientes en este proceso.