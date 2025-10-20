Joaquín Naranjo volvió a correr en San Juan y sumó una victoria
El joven piloto sanjuanino compitió el domingo en el Campeonato Sanjuanino de Karting.
El piloto sanjuanino Joaquín Naranjo celebró una contundente victoria el domingo 19 de octubre en el Campeonato Sanjuanino de Karting, marcando su regreso a las pistas de San Juan después de 12 años. Minutos después de bajarse de su karting, Naranjo conversó con Canal 13 y compartió su alegría por el triunfo.
"Una alegría enorme. Un finde distinto, más que nada para disfrutarlo sin tanta presión. Hacía mucho no corría acá en San Juan", expresó el joven piloto, destacando la importancia sentimental de la carrera.
Naranjo, quien habitualmente compite en otras categorías fuera de la provincia, no ocultó su disfrute por la jornada: "Siempre disfruto mucho, cuando corro en auto, en karting. La verdad es que algo muy lindo"
Proyectos y desafíos a futuro
A pesar de la satisfacción por este regreso triunfal, el piloto se refirió a las dificultades que enfrentó en las últimas temporadas. Naranjo calificó el 2025 de "difícil" y el año anterior como "bastante complicado" en su trayectoria deportiva.
No obstante, su talento sigue abriéndole puertas: "Me llegaron muchos proyectos, muchas invitaciones de muchas categorías, pero la parte económica siempre es un problema, pero vamos a trabajar", señaló Naranjo, dejando en claro que el factor financiero es el principal obstáculo para concretar nuevos desafíos.
Además de su enfoque en el automovilismo, el joven deportista sanjuanino confirmó que está avanzando positivamente con sus estudios, buscando completar su educación secundaria.