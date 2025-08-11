Este lunes 11 de agosto de 2025, en el marco del lanzamiento del Encuentro del Consejo de Seguridad en Eventos Deportivos en San Juan, el presidente de San Martín, Jorge Miadosqui, confirmó que el club no recibirá público visitante en sus próximos partidos.

“Por ahora nosotros no tenemos ninguna posibilidad de hacerlo. Hasta el día de hoy, no tenemos ninguna”, sostuvo el dirigente, y agregó: “No queremos. Fundamentalmente, estamos en una situación comprometida en lo deportivo y no queremos problemas en el ámbito del club”.

Miadosqui consideró que debería haber igualdad en el ingreso de hinchadas: “Si yo recibo, que ellos reciban a los hinchas de San Martín en sus canchas”.

Sobre la conveniencia de habilitar visitantes, opinó que los clubes no se vieron perjudicados tras el cierre de esa posibilidad: “Hace muchos años que no hay visitantes y esos clubes generaron más socios”.

En cuanto a la seguridad, destacó el rol policial, pero cuestionó lo que ocurre dentro de la cancha: “Si uno mira los videos, se va a dar cuenta de que los graves incidentes terminan siendo provocados por los jugadores. La solución sería aplicar más sanciones”.