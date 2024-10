Este jueves Canal 13 puso al aire el primer programa de una nueva propuesta para conocer a las personalidades más importante de San Juan: Entre Vistas. En esta primera entrega el invitado fue José Luis Páez, el director técnico de la Selección Argentina de Hockey Sobre Patines quien habló de varios temas, entre ellos, los motivos por los que no pudieron repetir el título de campeón del mundo en el Mundial de Novara.

La Selección Argentina cayó frente a España en la final y no pudo repetir el título que logró a mediados de 2022 en el Estadio Aldo Cantoni. A la hora de encontrar los motivos por los cuales les tocó perder ese partido, Páez analizó: ‘En la final con España nos faltó aprender a manejar los matices defensivos’

Luego continuó en su explicación: 'Todo el mundo habla de éxito, de resultado. Yo soy un tipo que siempre me ha gustado tener los pies sobre la tierra, y sinceramente por no lograr ese resultado no se aprende, al contrario. Yo siempre digo que cuando hay un erro se aprende y cuando no hay un resultado también. Es decir, fue un aprendizaje enorme. Obviamente que la desilusión está, que cae mal, no te gusta perder, siempre querés ganar, pero entendí que el deporte es así, no hay otro secreto para ello'

¿Que se aprende?

José Luis Páez - Se aprende todo, desde el análisis cuando termina ese partido y decís, me faltó esto, no hicimos aquello. En las finales se gana o se pierde con pequeños matices, que son pequeños aciertos ofensivos y pequeños desaciertos defensivos. Por lo cual tenes que estar al límite en la concentración para no cometer esos matices defensivos. En esta final nos que nos faltó fue eso'

¿Cómo se maneja la frustración tras perder?

José Luis Páez - La frustración es un sentimiento mucho más grande. Lo nuestro no fue una frustración. Fue que nos faltó un pequeño tiempo para marcar eso que nos faltó. Es decir, nosotros en los primeros 3 minutos del partido con Angola, del partido con Portugal, del partido con Italia, del partido con España en la final, esos 3 minutos había una falta de concentración muy grande y a la vez falta de competitividad. La concentración se agudiza cuando uno compite.

José Luis Páez - En el caso nuestro, es la primera vez de los 3 mundiales en los que estamos, en que fuimos a entrenar 15 días después de todos los demás y después comenzamos a jugar. Es decir, no tuvimos competencia para poder agudizar esa concentración'

¿Duele que exista grandes caravanas y grandes recibimientos únicamente cuando Argentina sale campeón?

José Luis Páez - Por ser sanjuanino no. Yo soy un sanjuanino de pura cepa y después de 26 años de estar en Europa, todo sanjuanino me dice ¿qué haces acá?, y estoy acá por mi tierra, estoy acá porque acá nací, dejando de lado inclusive a mis hijas que las dejé como mayores de edad allá en Europa, y estoy acá por ellos. Estoy acá por mi tierra, por mis padres, por verlos envejecer, porque no los vi envejecer. Hay muchos factores que uno ve, como la estabilidad económica y no la felicidad.

Somos demasiados exitistas y en ese exitismo el que no gana es casi condenado. Me da la sensación de que exageramos en eso, porque no es sencillo ser los mejores del mundo en tu disciplina.

José Luis Páez - Te vuelvo a repetir. Ser segundo o tercero es un resultado y yo no me guío por resultados. Yo me guío por poderme superar cada día, por poder hacer que los niños que tengo como alumnos se puedan superar, me guío por eso. El resultado es anecdótico, es algo con el que vos viniste trabajando muchos años y estas allá arriba. Desde que nosotros estamos, desde el mundial de Barcelona hasta ahora no hemos pasado del segundo lugar. Es decir, creo que cada vez vamos a ir evolucionando, a medida que vamos compitiendo y a medida que esta selección tenga un futuro. Gracias a Dios, esta selección con un 70% de futuro lo tiene, porque hay una renovación.

Si, duele que no seamos reconocidos, si duele que no seamos informados a nivel nacional, si duele que no tengamos un apoyo a nivel Estado para este deporte. Si duele que no nos reconozcan dentro del deporte nacional, siendo uno de los deportes que más títulos o medallas le ha traído a la República Argentina. Hay veces que yo pienso en porqué quiero seguir estando.

¿Estado Nacional o Estado Provincial?

José Luis Páez - No, el Estado Provincial siempre se ha comportado con nosotros de primera. Desde la época de Sergio Uñac con Jorge 'Koki' Chica y la actual con Marcelo Orrego y Pablo Tabachnik siempre se han comportado excelente con nosotros, es que el deporte de San Juan está muy arraigado al gobierno de San Juan. Y es que ni el gobierno de Mendoza ayuda, siendo que hay jugadores que están en la selección, ni de Buenos Aires cuando se juegan los Panamericanos. Para mí, eso sí es una frustración y lo digo en palabras mayúsculas que no tenemos ningún tipo de apoyo a nivel nacional.

¿El existimo no nos hace perder el foco del verdadero espíritu que tiene el deporte?

José Luis Páez - El argentino está en una sociedad muy virosica, en una sociedad con un virus muy grande, que es un resultado que nos lleva a pensar en el exitismo. Cada uno debe entender el exitismo a su forma y manera, pero para mí, el éxito es el fruto del gran trabajo del próximo encuentro. Para mí ya es un éxito eso, porque yo no busco un resultado inmediato, yo me busco generar un proyecto para un resultado. En general en el deporte de Argentina pocos clubes trabajan con un proyecto de 3 a 5 años, son pocos, pero debería hacerlo porque veo que hay una falta de formación muy grande en lo que vos estás hablando, y en esa formación solo se ve un solo resultado o quieren los padres un resultado, quieren muchos padres generar una presión para el entrenador, quieren muchos padres generar una presión para un directivo, quieren muchos padres generar una presión para un presidente, por lo que en realidad el club lo mueve un padre, pero debería ser al revés. Aquí tenemos un deporte como es el Hockey Sobre Patines que en San Juan estamos al revés. No se les enseña valores, no se les enseña a poder combatir esa frustración y es muy sencillo poder combatir una frustración, es poder nada más intentar que cuando un niño comienza en una categoría a enseñarles a entender que el perder es parte del juego. El perder para un niño es una frustración, es una desilusión y no hay padre o entrenador que pueda contenerlo, por lo que hay un trabajo mucho más grande y mayor. Quien sepa de hockey y cualquier depore tiene que estar en la parte más grande, la mayor directiva.

¿Qué necesitaría el hockey sobre patines, para que se popularice, para que se practique más y para que se vea más en el país?

José Luis Páez - Mi punto de vista es que la part directiva es la principal que tiene que comenzar a trabajar en ello. Tal vez no esté viviendo en esta vida, pero creo que en un futuro a muy largo plazo el hockey puede llegar a ser olímpico.

No es por desmerecer a dirigentes que hoy están en los clubes, o en federaciones o en confederaciones o comité nacional. Tienen que ser directivos que lo hayan jugado a este deporte, que lo hayan hecho, y de igual forma de federaciones internacionales porque hay iluminados que cambian reglamentos y la verdad que no dan su fruto para que este deporte se pueda practicar en la mayoría de los países.