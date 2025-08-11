El presidente de la Liga Sanjuanina de Fútbol, Juan Valiente, sostuvo que para permitir el ingreso de hinchadas visitantes en los partidos locales es imprescindible contar con estadios en condiciones adecuadas. Señaló que la Policía ya realiza relevamientos en las canchas para evaluar su estado y definir si se puede avanzar con la medida. “Los clubes necesitan recaudar, pero hay que trabajar mucho para lograrlo”, afirmó.

Valiente también reveló que en la fecha anterior se detectaron incidentes vinculados a apuestas ilegales en casinos virtuales durante el encuentro entre Desamparados y Alianza. Según indicó, el abogado de la Liga presentó la denuncia correspondiente ante la Justicia. “Son hechos generadores de violencia. Muchas veces un mal arbitraje no es excusa, pero puede desencadenar reacciones violentas. Tenemos que erradicar la violencia en el fútbol”, subrayó.

El dirigente valoró que el Gobierno provincial, a través del gobernador y las secretarías de Seguridad y Deporte, se haya comprometido a implementar el programa “Tribuna Segura” para reforzar los controles. “Es un tema que nos preocupa y nos ocupa. Ojalá podamos lograr que los visitantes vuelvan, pero siempre garantizando la seguridad”, concluyó.