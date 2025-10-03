La acción de los Juegos Intercolegiales se desarrolló intensamente en el departamento de Angaco bajo un clima de pleno sol y altas temperaturas. La jornada deportiva, cubierta por Canal 13, destacó no solo por la competencia, sino por la prioridad que la organización le dio a la seguridad, la logística, y un notable espíritu de inclusión.

Seguridad ante el Zonda:

El calor fue un protagonista constante, aunque la ausencia del viento Zonda permitió el normal desarrollo de las actividades. Sin embargo, la organización de los juegos debió recalendarizar algunas fechas preventivamente debido a las alertas amarillas por vientos.

Los responsables del evento enfatizaron que la seguridad de los jóvenes es la máxima prioridad: “Siempre pensamos en proteger a los chicos. La idea es que pasen una jornada, no diría cómoda, porque se tienen que esforzar, pero tampoco se tienen que exponer a los chicos para que sufran problemas físicos. Eso nos obliga a cambiar algunas fechas para tratar de comenzar lo más pensado posible y ahí lo vamos manejando”, explicaron desde la organización.

Inclusión

Uno de los puntos más celebrados de la jornada fue el excelente nivel de inclusión. Una escuela especial se sumó a la jornada deportiva, permitiendo a sus alumnos ser parte de la competencia y compartir con el resto de los participantes.

"Contentos de que puedan participar estos chicos y que los demás chicos se animen a participar con ellos. Sabemos que hay patologías que tienen discapacidades que no pueden competir, pero la idea es que puedan competir", manifestaron los organizadores, resaltando la alegría de los estudiantes por la oportunidad de sumarse al encuentro.

La Logística del Traslado

La movilidad de los alumnos a las distintas sedes de competencia representa un desafío logístico para la organización. Gran parte de los estudiantes utiliza el servicio de Red Tulum, que es gratuito para ellos.

Si bien los profesores coordinan los viajes, la organización reconoce que el traslado puede ser complejo. Por ello, el delegado departamental toma recaudos adicionales, gestionando transporte contratado a través de las municipalidades para asegurar la llegada de todos. Adicionalmente, algunos padres colaboran llevando a sus hijos directamente a los puntos de encuentro.