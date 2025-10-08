Este mes se están desarrollando los Juegos Intercolegiales en la provincia, un evento deportivo muy especial para los chicos debido a que pueden no solo competir, sino interactuar y divertirse con chicos de otros colegios. Este miércoles, el móvil de Canal 13 San Juan estuvo en el Complejo El Palomar y habló con el delegado del departamento Capital, Raúl Reina, quien mencionó que se incrementó casi el doble la participación de mujeres en el fútbol.

El delegado comentó que en el departamento hay 54 escuelas que han participado, con un total de más de 500 chicos. “Se tuvo que dividir en dos las jornadas por la cantidad de chicos que hay. La capacidad de las canchas no nos permitía tener a todos los chicos juntos”.

“Este año el fútbol femenino ha aumentado en gran magnitud. Para dar un contexto, de las 54 escuelas, hay 21 que presentaron la disciplina de fútbol femenino. Esto quiere decir que tenemos un 50% de las chicas jugando al fútbol femenino en Capital”.

Por último, dijo que en algunos departamentos de zonas más alejadas, el año anterior había dos equipos participando aproximadamente y, en la actualidad, se pueden llegar a generar hasta fase de grupos para las jóvenes. Esto deja en claro el interés que ha despertado este deporte en las chicas durante los últimos meses.