Juegos Intercolegiales: el handball brilló en 25 de Mayo

25 de Mayo se consolida como un punto de encuentro para el deporte escolar, atrayendo una gran cantidad de jóvenes, especialmente en la categoría sub 12. Si bien la participación en el nivel secundario es menor, el evento se destaca por el masivo acompañamiento de la comunidad. Pablo, coordinador de handball de los Juegos Intercolegiales, destacó al móvil de Canal 13 el ambiente que se vive: "Esto es una fiesta escolar, los padres acompañan mucho a los chicos"

Una de las premisas fundamentales de la organización es mantener el espíritu deportivo dentro del ámbito escolar. "Siempre resaltamos que se trata de una actividad deportiva, pero dentro del ámbito escolar", explicó Pablo. "La idea es que no se desenfoquen de que se trata de una competencia, pero escolar, de esa manera controlamos que no jueguen con excesiva fuerza, sí que jueguen con las ganas, con el espíritu de ganar, pero no que lo principal sea ganar a cualquier costo"

Este enfoque busca fomentar la ambición y la pasión por el juego, sin permitir que la presión competitiva desplace los valores educativos y de respeto.

El apoyo de la comunidad es notable, convirtiendo el evento en una "fiesta escolar". Los padres en estos departamentos son grandes acompañantes, siempre presentes junto a los chicos en el torneo.

Sin embargo, en ocasiones, la pasión de los adultos requiere ser modulada. “A veces tenemos que estar frenando a los padres, porque hay oportunidades en las que creen que es un torneo mundial y no, es un torneo, pero escolar”, señaló el Coordinador. El llamado es a que los adultos nunca pierdan el foco del carácter formativo del evento.

La responsabilidad del clima en el torneo recae en los mayores: "El ejemplo tenemos que darlo nosotros los profes, los padres y las autoridades de cada escuela", destacó Pablo, recordando que "los chicos deben de tomar de nuestro ejemplo".

El evento subraya así la importancia de un ambiente deportivo sano, donde la buena conducta y el juego limpio sean el principal foco, guiado por la actitud ejemplar de los adultos.