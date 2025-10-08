Juegos Intercolegiales: los pibes de Alto de Sierra disfrutaron del handball

La acción de los Juegos Intercolegiales se vivió intensamente en Santa Lucía este martes. La participación de la Escuela Pedro Cortínez de Alto de Sierra estuvo marcada por la presentación de sus equipos de Handball, tanto en la categoría femenina como masculina, contó Juana, una de las docentes de educación física al móvil de Canal 13.

La experiencia de este año, para los alumnos de estas escuelas santaluceñas estuvo marcada por una inédita logística que puso a prueba el compromiso de toda la comunidad educativa.

La profesora, una de las docentes a cargo de los equipos explicó que el entusiasmo de los alumnos de Alto de Sierra por esta competencia es tan grande que la esperan durante todo el año. Este sentimiento es gestionado en el aula y en la cancha con un enfoque pedagógico claro: equilibrar lo lúdico con el espíritu de competencia.

Participación y valores

"Obviamente queremos el resultado positivo, pero hacemos mucho hincapié en lo importante de participar", detalló la docente. El cuerpo de profesores trabaja constantemente para que la frustración no se apodere de los jóvenes deportistas.

"Más allá de los resultados festejamos cuando se gana, y cuando se pierde les enseñamos a saludar al equipo contrario y otras actitudes positivas para que no se frustren, no se enojen", explicó.

Esta estrategia educativa busca asegurar que los alumnos aprendan a controlar sus emociones y a jugar en equipo. "La idea es bajarle la ansiedad, controlándoselas", indicó la profesora, resaltando que enseñar a controlar esas emociones es parte fundamental de la formación.

Padres "enganchados"

Este año marcó un cambio significativo en la organización de los traslados. Por primera vez, la escuela se manejó de manera particular, es decir, fueron los propios padres o tutores quienes llevaron a los alumnos a las sedes de la competencia.

El resultado, según la profesora, fue excelente: "Súper bien con los niños que han entusiasmados a los papás y con los papás que se han prendido".

Para facilitar el trabajo y mantener el foco en el juego limpio, los docentes hicieron un pedido especial a las familias: "A los padres les pedimos que no presionen a sus hijos, así nos facilitan la tarea".

Inclusión en el Deporte

Aunque no todos los alumnos inscriptos logran un lugar en los equipos de los Intercolegiales (ya que se realiza una selección en los meses previos), los profesores de educación física se aseguran de que todos los estudiantes tengan su espacio en el deporte.

"Como tenemos varios deportes, los vamos rotando a los alumnos", concluyó la docente, asegurando que el objetivo final es la participación activa de toda la matrícula.