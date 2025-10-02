Juegos Intercolegiales: los pibes de Sarmiento se entusiasmaron con el ajedrez

Un profesor de Educación Física de las escuelas Saturnino Segurola y Doctor Anacleto Gil compartió detalles sobre la participación de sus alumnos. Estas instituciones están compitiendo en cinco disciplinas: fútbol, handball, vóley, ajedrez y atletismo.

El docente enfatizó que, más allá del resultado deportivo, el enfoque principal está en la formación integral de los jóvenes. "En todas las disciplinas los acompañamos, más allá de que ganen o pierdan. La sociabilización es grande, las amistades que hacen", explicó.

Los Juegos Intercolegiales se han convertido en un evento muy esperado por los estudiantes. “Los chicos están esperando todo el año los Intercolegiales, es una experiencia que ellos la van a vivir siempre, serán grandes y recordarán esta experiencia. Los chicos están muy entusiasmados”, comentó el profesor, destacando el valor emocional y de memoria que la competencia genera en los participantes.

Actualmente, los alumnos que compiten son de 6º grado, mientras que los de 4º y 5º grado ya esperan ansiosos llegar al último año de la primaria para poder sumarse a la acción.

Dentro de la lista de deportes, el ajedrez fue señalado como una disciplina de especial valor. "El ajedrez es una muy buena disciplina porque los hace pensar. Por eso la consideramos muy importante", afirmó.

A raíz de la importancia formativa del ajedrez, el docente realizó una sugerencia a las autoridades deportivas. Propuso que "estaría bueno que desde la Secretaría de Deportes recorrieran las escuelas de Sarmiento, antes de cada edición de los Intercolegiales y les enseñaran las leyes del ajedrez". Esta iniciativa buscaría potenciar aún más la participación y el conocimiento de este deporte mental entre los estudiantes.