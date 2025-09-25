Juegos Intercolegiales 2025: cómo viven la competencia los más pequeños

Los Juegos Intercolegiales reúnen a chicos y grandes en un ámbito deportivo de competencia, pero también de amistad, valores y diversión. Este miércoles comenzaron las instancias departamentales de la competencia y el móvil de Canal 13 San Juan llegó hasta el departamento de San Martín.

Allí, la pequeña Hanna compitió en tres disciplinas dentro del atletismo: Lanzamiento, carrera y salto en alto. Cursando el último año de la primaria en el Colegio Don Bosco dio tips para alimentarse de forma saludable antes de competir. “Podemos desayunar frutas, tomar agua y la clave es mantenerse siempre hidratados”.