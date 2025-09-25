San Martín
Juegos Intercolegiales 2025: cómo viven la competencia los más pequeños
En la segunda jornada de los Juegos Intercolegiales, en la instancia departamental, una niña de San Martín comentó cómo vive esta etapa de la competencia que combina Deporte y Educación.
Los Juegos Intercolegiales reúnen a chicos y grandes en un ámbito deportivo de competencia, pero también de amistad, valores y diversión. Este miércoles comenzaron las instancias departamentales de la competencia y el móvil de Canal 13 San Juan llegó hasta el departamento de San Martín.
Allí, la pequeña Hanna compitió en tres disciplinas dentro del atletismo: Lanzamiento, carrera y salto en alto. Cursando el último año de la primaria en el Colegio Don Bosco dio tips para alimentarse de forma saludable antes de competir. “Podemos desayunar frutas, tomar agua y la clave es mantenerse siempre hidratados”.