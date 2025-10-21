Juegos Intercolegiales en 25 de Mayo: más de 300 chicos vibraron con el vóley

El departamento de 25 de Mayo se llenó de alegría y movimiento con una nueva edición de los Juegos Intercolegiales, donde esta vez la disciplina protagonista fue el vóley, en las categorías Sub 12 y Sub 14. La jornada se desarrolló en la Escuela Provincia de San Juan, y reunió a más de 300 chicos y chicas que participaron de las actividades.

Entre los responsables de la actividad se encontraba Jorge, profesor y colaborador en la organización del encuentro, quien charló con el móvil de Canal 13 y destacó el compromiso del equipo docente y el entusiasmo de los jóvenes deportistas.

“Contamos con nueve profes que estamos colaborando con el apoyo al vóley este año, y un coordinador a cargo de 25 de Mayo. Hoy nos visita el departamento de 9 de Julio, con más de 300 chicos divididos entre los grupos de 11 y 12 años y los de 13 y 14”, explicó el docente.

“Nos tenemos que acordar que estamos en San Juan, y a veces nos toca estar al sol. Los profes ya estamos acostumbrados, y hay que hacerlo de todas maneras”, comentó Jorge.

El encuentro no solo fue una oportunidad para competir, sino también para fortalecer valores como la convivencia, el respeto y la diversión. El profesor aclaró que, si bien los intercolegiales tienen una estructura competitiva, el foco está puesto en la experiencia compartida.

El profesor reflexionó sobre el rol de los docentes en este tipo de actividades y el impacto que tienen en los alumnos. “Vale la pena por ver la sonrisa de los chicos. Yo siempre digo: hoy hay 300 chicos participando y espero que el año que viene se sumen muchos más”, expresó.

Además, recordó que muchos profesores actuales fueron, años atrás, alumnos que participaron en los mismos intercolegiales. “A veces nos toca el sol, el frío, todos los climas de San Juan. Pero para quienes amamos la educación física y el deporte, es parte de lo nuestro. Y ver a los chicos disfrutar hace que todo el esfuerzo valga la pena”, añadió con emoción.

“Hoy terminamos acá sobre el mediodía, y mañana el grupo de vóley viaja a Iglesia para desarrollar los mismos eventos allá. Seguimos con muchas ganas de seguir compartiendo deporte y aprendizaje”, comentó.