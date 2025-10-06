Juegos Intercolegiales en 9 de Julio: una mamá y su hija viven juntas la pasión por el deporte

El multideportivo de 9 de Julio fue escenario de una jornada de atletismo en el marco de los Juegos Intercolegiales 2025, que convocaron a estudiantes, familias y docentes en un clima de entusiasmo y camaradería. Entre los asistentes, una historia particular se destacó: Yanina, mamá de una de las competidoras, comparte con su hija la pasión por el deporte y ambas entrenan juntas.

“Jugamos al vóley desde hace años. Yo participo en la Interliga de San Juan y ella en las inferiores. Como mamá me fascina poder acompañarla, apoyarla en todo lo que le gusta hacer”, relató Yanina con orgullo, mientras alentaba a su hija Martina, quien compite en distintas disciplinas de los intercolegiales.

La mujer destacó que el deporte no solo fortalece el cuerpo, sino también los valores que transmite a los jóvenes.

“Le enseño que participar no siempre significa ganar. A veces se pierde, pero lo importante es estar juntas, acompañarse y aprender. Eso les da disciplina y les muestra que el trabajo en equipo es fundamental”, expresó.

Yanina resaltó que acompañar a los hijos en la práctica deportiva fortalece la confianza de los chicos. “Es muy importante que los padres estemos presentes. Ellos sienten el apoyo y eso los ayuda a crecer”, añadió.

La mamá recordó que junto a Martina han vivido momentos que van más allá de las competencias locales. “No hace mucho viajamos a Mendoza a un torneo y fue una experiencia inolvidable. Conoció gente de otras provincias, aprendió a valorar los triunfos y también a aceptar las derrotas con humildad”, contó.

Para Yanina, el mensaje a otros padres es claro: “El deporte enseña valores que los acompañan toda la vida. No es solo competir, es compartir, hacer amigos y aprender que siempre se puede seguir adelante”.

Yanina destacó la masiva participación y el clima de compañerismo que se vive en cada jornada. “Me encantan los intercolegiales porque les permite a los chicos conocer a otros jóvenes de diferentes escuelas y vivir nuevas experiencias. Es un evento que une a las familias y a la comunidad”, señaló, mientras alentaba a Martina desde las gradas.