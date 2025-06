El delantero Julián Álvarez, uno de los jugadores más queridos del fútbol argentino, sorprendió este domingo al confirmar que será padre por primera vez junto a su pareja, María Emilia Ferrero.

En medio de la concentración en Estados Unidos con el Atlético de Madrid, equipo que participa en el Mundial de Clubes, Álvarez concedió una entrevista en la que contó la buena noticia.El periodista Matías Pelliccioni de TyC Sports le insinuó que debería dedicar un gol si es que estaba por convertirse en padre.

“Yo no dije nada… Si lo digo es porque ya lo estás diciendo. Sí, voy a ser papá, pero todavía no habíamos anunciado nada. No sé cómo salió por ahí…”, respondió el delantero, entre risas. Ante la sorpresa del periodista, agregó: “Gracias, estamos muy contentos”.

La noticia generó una ola de afecto en redes sociales, tanto de fanáticos como de otras estrellas del fútbol, que lo felicitaron por esta nueva etapa. “Voy a ser papá. No lo había dicho, pero estamos muy contentos. Ojalá pueda festejar un gol de manera especial mañana”, expresó Álvarez con emoción.

Historia de amor

La relación entre Julián y Emilia comenzó en su infancia en Calchín, un pequeño pueblo cordobés. Allí se conocieron siendo apenas niños, durante las visitas que ella realizaba al hogar de su abuelo.

“Nos conocemos desde que teníamos, creo, 9 o 10 años. Yo soy de Calchín, el pueblo y ella, su padre era de ahí y su abuelo era de ahí. Y ella iba siempre a visitar al abuelo y ahí nos conocimos”, relató el delantero en el documental Standing Alone, producido por City Studios.

El vínculo entre ambos resistió el tiempo. Emilia Ferrero, docente de educación física e influencer y acompañó a Álvarez durante buena parte de su carrera profesional, incluyendo su paso por el Manchester City.