En el Mundial de Ciclismo de Ruta disputado en Ruanda, África, dos sanjuaninos representaron a la provincia y al país. Delfina Dibella y Mateo Kalejman estuvieron presente y el sanjuanino quedó dentro de los 20 mejores del mundo, tras una mala racha de descalificaciones. Se ubicó en el lugar número 20, de 60 corredores que participaron.

Fue un recorrido complicado y exigente de 31,2 kilómetros disputados en Kigali, donde el sanjuanino pudo acomodarse correctamente en la contrarreloj y terminar de la mitad de tabla para arriba.

Durante la competencia, Kalejman transitó los primeros puertos en la posición 22; sin embargo, en el tercer ascenso mostró un mejor ritmo, ascendiendo varias posiciones en esa sección crítica del tramo. Gracias a ese esfuerzo pudo achicar diferencias frente a los líderes y mantener un ritmo competitivo hasta cruzar la meta.

El tiempo final lo dejó a 3 minutos y 46 segundos del ganador de la prueba, el sueco Jakob Söderqvist, quien impuso un ritmo demoledor desde el arranque para quedarse con el oro.

Por su parte, la sanjuanina Delfina Dibella, finalizó en el puesto 26°, completando los 22,6 km, con un tiempo de casi 36 minutos, teniendo un promedio de 37 km/h.